सकाळ डिजिटल टीम
अॅप्पल बोर खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
ॲप्पल बोरमध्ये व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) चे प्रमाण लक्षणीय असते, जे शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवून सर्दी आणि संसर्गापासून बचाव करते.
यात भरपूर प्रमाणात आहार्य फायबर (Dietary Fiber) असते. यामुळे पचनक्रिया सुरळीत राहते, बद्धकोष्ठतेची समस्या दूर होते आणि आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत मिळते.
हे फळ कॅल्शियम (Calcium) आणि फॉस्फरस (Phosphorus) यांसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांनी समृद्ध आहे, जे हाडे आणि दातांना मजबुती देतात.
नैसर्गिक शर्करा आणि कर्बोदकांमुळे ॲप्पल बोर शरीराला त्वरित ऊर्जा प्रदान करते आणि थकवा दूर करण्यास मदत करते.
या फळात आणि त्याच्या बियांमध्ये शांत करणारे गुणधर्म (Sedative Properties) असल्याचे मानले जाते, ज्यामुळे ते चिंता कमी करण्यास आणि रात्री चांगली झोप लागण्यास मदत करते.
व्हिटॅमिन सी आणि अँटिऑक्सिडंट्समुळे ते रक्त शुद्ध करते, ज्यामुळे त्वचा निरोगी राहते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येते.
कॅलरीज कमी आणि फायबर जास्त असल्यामुळे पोट दीर्घकाळ भरल्यासारखे वाटते, परिणामी भूक कमी लागते आणि वजन कमी करण्यात मदत होते.
यात दाहक-विरोधी (Anti-inflammatory) गुणधर्म असल्याने, ते शरीरातील सूज आणि वेदना कमी करण्यास देखील मदत करू शकते.
