पुरुषांची पौरुषशक्ती कोणत्या वयात पूर्णपणे संपते? विज्ञान काय सांगतं? वाचा वय आणि क्षमतेचं गणित...

Vrushal Karmarkar
कनिष्ठ न्यायालयाने सुनावलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेत बदल करून उच्च न्यायालयाने दोषीला त्याचे पौरुषत्व संपेपर्यंत तुरुंगात ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
Male Virility
ESakal
या निर्णयामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, पुरुषाचे पौरुषत्व कोणत्या वयात क्षीण होऊ लागते?
Male Virility
ESakal
वैद्यकीय शास्त्रानुसार, पुरुषाची पौरुषता म्हणजेच लैंगिक आणि प्रजनन क्षमता, पूर्णपणे नाहीशी होण्याचे असे कोणतेही निश्चित वय नाही.
Male Virility
ESakal
रजोनिवृत्तीचा अनुभव घेणाऱ्या स्त्रियांच्या विपरीत, पुरुषांमध्ये लैंगिक कार्यक्षमतेत अचानक किंवा कायमस्वरूपी घट होत नाही.
Male Virility
ESakal
त्याऐवजी हार्मोनल बदल आणि लैंगिक कार्यक्षमता सामान्यतः अनेक दशकांमध्ये हळूहळू कमी होत जातात. टेस्टोस्टेरॉन, जे पुरुषांमधील प्रमुख लैंगिक संप्रेरक आहे.
Male Virility
ESakal
ते वयाच्या ३० वर्षांनंतर हळूहळू कमी होऊ लागते. वैद्यकीय अभ्यासानुसार, या वयानंतर टेस्टोस्टेरॉनची पातळी साधारणपणे दरवर्षी १% ने कमी होते.
Male Virility
ESakal
सुरुवातीला अनेक पुरुषांना कोणतीही लक्षणीय लक्षणे जाणवत नसली तरी या हळूहळू होणाऱ्या घटीचा परिणाम कालांतराने ऊर्जा पातळी, स्नायूंचे प्रमाण, कामेच्छा आणि लैंगिक कामगिरीवर होऊ शकतो.
Male Virility
ESakal
४० ते ५० वयोगटात, काही पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरॉनची पातळी कमी होण्याशी संबंधित लक्षणे दिसू लागतात. याला अँड्रोपॉज म्हणतात. मेनोपॉजच्या विपरीत, ही प्रक्रिया सार्वत्रिक किंवा अचानक होत नाही.
Male Virility
ESakal
शिकागो विद्यापीठाने केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की, अनेक पुरुष ७५ ते ८५ वयोगटात लैंगिकदृष्ट्या सक्रिय राहतात.
Male Virility
ESakal
तज्ञांच्या मते, जे पुरुष आपले शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य चांगले राखतात, ते वृद्धापकाळातही सक्रिय लैंगिक जीवन जगू शकतात.
Male Virility
ESakal