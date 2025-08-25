ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा मेषसह 'या' राशींसाठी असेल गेमचेंजर

पुजा बोनकिले

ऑगस्टचा शेवटचा आठवडा

२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२४ या आठवड्यात 12 राशींसाठी कसा असणार आहे हे जाणून घेऊया.

मेष

मेष राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित परिणाम देणारा राहणार आहे

वृषभ

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा थोडा चढ-उतार असणार आहे.

मिथुन

मिथुन राशीच्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्यतः फलदायी राहणार आहे.

कर्क

कर्क राशीच्या लोकांनी नेहमी हे वाक्य लक्षात ठेवावे की “जर तुम्ही काळजी घेतली नाही तर अपघात होतील.

सिंह

जर किरकोळ समस्यांकडे दुर्लक्ष केले तर सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा शुभ आणि फायदेशीर राहील.

कन्या

कन्या राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्यतः फलदायी ठरणार आहे.

तूळ

तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मध्यम फलदायी राहणार आहे.

वृश्चिक

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहणार आहे.

धनु

धनु राशीच्या रहिवाशांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहणार आहे.

मकर

हा आठवडा मकर राशीसाठी इच्छित परिणाम देणारा ठरेल.

कुंभ

कुंभ राशीच्या रहिवाशांसाठी हा आठवडा सामान्यतः फलदायी ठरणार आहे.

मीन

मीन राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित परिणामांचा आहे.