Bel leaves Benefits : भगवान शंकराला अर्पण होणाऱ्या 'या' पानांचे अद्भुत फायदे; रहाल कायम निरोगी!

सकाळ डिजिटल टीम

बेलाच्या पानांचे आरोग्यदायी फायदे

आयुर्वेदात बेलची पाने औषधी गुणधर्मांनी समृद्ध मानली जातात. ही पाने भगवान शंकराला अर्पण करण्याची धार्मिक परंपरा असली, तरी त्याचे आरोग्यविषयक अनेक फायदेही आहेत.

रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवते

बेलची पाने व्हिटॅमिन ‘सी’ आणि अँटीऑक्सिडंट्सने परिपूर्ण असतात. ही घटक शरीरातील रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून संसर्गांपासून संरक्षण करतात. सर्दी, खोकला आणि व्हायरल आजारांपासून दूर राहण्यासाठी ही पाने उपयुक्त आहेत.

रक्तातील साखर नियंत्रित करते

मधुमेहग्रस्तांसाठी बेलची पाने अतिशय फायदेशीर आहेत. ही पाने रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवतात आणि इन्सुलिनचे प्रमाण नियंत्रित करतात. त्यामुळे डायबेटीस नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळते.

पचनसंस्था मजबूत करते

बेलच्या पानांमध्ये असलेले फायबर आणि अँटीबॅक्टेरियल घटक पोट स्वच्छ ठेवण्यास मदत करतात. त्यामुळे बद्धकोष्ठता, अपचन आणि गॅसच्या तक्रारी कमी होतात. नियमित सेवन केल्यास पचनशक्ती सुधारते.

त्वचेला देते नैसर्गिक चमक

बेलच्या पानांमधील डिटॉक्सिफायिंग गुणधर्म शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर काढतात. परिणामी त्वचा स्वच्छ, चमकदार आणि डागमुक्त बनते. नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ही पाने उपयुक्त ठरतात.

हृदयाचे आरोग्य सुधारते

बेलच्या पानांमधील घटक कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित ठेवतात आणि रक्ताभिसरण सुधारतात. त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो आणि हृदय निरोगी राहते.

शरीराचे डिटॉक्सिफिकेशन करते

ही पाने शरीरातील हानिकारक आणि विषारी द्रव्ये बाहेर टाकून यकृत व मूत्रपिंडाचे आरोग्य सुधारतात. त्यामुळे शरीर हलके आणि ताजेतवाने वाटते.

डोकेदुखी आणि तणाव कमी करते

तणाव, थकवा किंवा डोकेदुखी जाणवत असल्यास बेलच्या पानांचा रस आराम देतो. या पानांतील नैसर्गिक संयुगे मनाला शांत करतात आणि मेंदूला ताजेतवाने ठेवतात.

