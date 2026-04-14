डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे कधीच न पाहिलेले 10 फोटो, नक्की बघा उर भरून येईल

Saisimran Ghashi

उच्च विद्याविभूषित भारतीय

कोलंबिया विद्यापीठ आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट मिळवणारे ते पहिले भारतीय होते.

तिरंग्यावरील अशोकचक्र

भारतीय ध्वजावर चरख्याऐवजी 'अशोकचक्र' स्थान देण्यात बाबासाहेबांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

babasaheb ambedkar unseen photos

रिझर्व्ह बँकेची स्थापना

भारतीय रिझर्व्ह बँकेची (RBI) संकल्पना बाबासाहेबांच्या 'The Problem of the Rupee' या ग्रंथावर आधारित आहे.

babasaheb ambedkar unseen photos

कामगारांचे कैवारी

भारतात कामाचे तास १२ वरून ८ तास करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय बाबासाहेबांमुळेच लागू झाला.

babasaheb ambedkar unseen photos

पहिल्यांदाच राजीनामा

हिंदू कोड बिल संसदेत मंजूर न झाल्याने, तत्त्वासाठी त्यांनी देशाच्या कायदामंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता.

babasaheb ambedkar unseen photos

महाडचा सत्याग्रह

चवदार तळ्याचा सत्याग्रह हा केवळ पाण्यासाठी नसून, मानवी समानता आणि हक्कासाठी दिलेला लढा होता.

babasaheb ambedkar unseen photos

ग्रंथप्रेम आणि राजगृह

त्यांच्याकडे ५० हजारांहून अधिक पुस्तकांचा संग्रह होता, जो त्या काळातील जगातील सर्वात मोठा खाजगी संग्रह मानला जातो.

babasaheb ambedkar unseen photos

अर्थशास्त्रातील नोबेल प्रेरणा

नोबेल विजेते अर्थतज्ज्ञ अमर्त्य सेन बाबासाहेबांना अर्थशास्त्रातील आपले गुरु (Father of Economics) मानतात.

babasaheb ambedkar unseen photos

