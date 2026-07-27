फक्त दूध पिण्याऐवजी फुटाणे आणि केळीसोबत शेक करून प्या; शरीराला मिळतील हे 6 फायदे

Vinod Dengale
अनेक लोक फक्त दूध पितात मात्र जर तुम्ही दुधासोबत, फुटाणे आणि केळी यांचा शेक करून पिला तर शरीराला मोठे फायदे मिळतात,
Shake
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केळीतील कार्बोहायड्रेट्स आणि दुधातील प्रथिनांमुळे झटपट ऊर्जा मिळते. दिवसभर चैतन्य वाढते आणि थकवा जाणवत नाही.
Energy
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शेकमुळे शरीराला मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन मिळते. त्यामुळे स्टॅमिना वाढण्यास मदत होते.
Stamina
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दुधातील कॅल्शियम आणि केळीतील खनिजे यामुळे हाडे-दात मजबूत राहतात. तसेच सांध्यांच्या समस्यांनाही आराम मिळू शकतो.
Bones and Teeth
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फुटाणे आणि केळीतील फायबरमुळे पोट साफ राहते, बद्धकोष्ठता कमी होऊन पचन सुधारते.
Good Digestion
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या शेकमधील पोषक तत्त्वांमुळे तुमच्या शरीराची इम्युनिटी सुधारते.
Immunity Boost
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केळीतील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे हृदयविकारापासून झटक्यापासून आराम मिळतो.
Heart and Blood Control
eSakal
2 पिकलेली केळी , 60 ग्रॅम फुटाणे, 1 ग्लास दूध सोबत खजूर, गूळ किंवा थोडे बदाम मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून शेक बनवा आणि सकाळी नाश्ता म्हणून किंवा व्यायामानंतर घ्या.
How to eat
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Health Benefits of Eating Saffron
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