फक्त दूध पिण्याऐवजी फुटाणे आणि केळीसोबत शेक करून प्या; शरीराला मिळतील हे 6 फायदे

Vinod Dengale

शेक

अनेक लोक फक्त दूध पितात मात्र जर तुम्ही दुधासोबत, फुटाणे आणि केळी यांचा शेक करून पिला तर शरीराला मोठे फायदे मिळतात,

Shake 

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थकवा कमी

केळीतील कार्बोहायड्रेट्स आणि दुधातील प्रथिनांमुळे झटपट ऊर्जा मिळते. दिवसभर चैतन्य वाढते आणि थकवा जाणवत नाही.

Energy 

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स्टॅमिना वाढणे

शेकमुळे शरीराला मोठ्या प्रमाणात प्रोटीन मिळते. त्यामुळे स्टॅमिना वाढण्यास मदत होते.

Stamina 

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हाडे आणि दात मजबूत

दुधातील कॅल्शियम आणि केळीतील खनिजे यामुळे हाडे-दात मजबूत राहतात. तसेच सांध्यांच्या समस्यांनाही आराम मिळू शकतो.

Bones and Teeth 

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पचन सुधारणे

फुटाणे आणि केळीतील फायबरमुळे पोट साफ राहते, बद्धकोष्ठता कमी होऊन पचन सुधारते.

Good Digestion 

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इम्युनिटी वाढते

या शेकमधील पोषक तत्त्वांमुळे तुमच्या शरीराची इम्युनिटी सुधारते.

Immunity Boost 

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हृदय आणि रक्तदाब नियंत्रण

केळीतील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते. त्यामुळे हृदयविकारापासून झटक्यापासून आराम मिळतो.

Heart and Blood Control 

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कस खाव?

2 पिकलेली केळी , 60 ग्रॅम फुटाणे, 1 ग्लास दूध सोबत खजूर, गूळ किंवा थोडे बदाम मिक्सरमध्ये ब्लेंड करून शेक बनवा आणि सकाळी नाश्ता म्हणून किंवा व्यायामानंतर घ्या.

How to eat 

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Health Benefits of Eating Saffron

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