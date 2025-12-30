केळी vs खजूर: Energy साठी काय अधिक फायदेशीर?

Anushka Tapshalkar

नैसर्गिक ऊर्जा स्रोत

केळी आणि खजूर दोन्ही नैसर्गिक साखर व कार्बोहायड्रेट्समुळे शरीराला झटपट ऊर्जा देतात.

केळी – स्थिर आणि टिकणारी ऊर्जा

एक मध्यम केळं सुमारे 105 कॅलरी देतं. फायबरमुळे ऊर्जा हळूहळू मिळते, त्यामुळे दीर्घकाळ काम किंवा वर्कआउटसाठी उपयुक्त.

खजूर – झटपट एनर्जी बूस्टर

3–4 खजूर 90–120 कॅलरी देतात. नैसर्गिक साखरेचं प्रमाण जास्त असल्याने लगेच ऊर्जा मिळते.

ब्लड शुगरवर परिणाम

केळीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स मध्यम असतो, त्यामुळे साखर अचानक वाढत नाही. खजूर जास्त प्रमाणात खाल्ल्यास ब्लड शुगर लवकर वाढू शकते.

पोषक घटकांचा फायदा

केळ्यात पोटॅशियम भरपूर असतं – स्नायूंसाठी फायदेशीर. खजूरमध्ये आयर्न, मॅग्नेशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात – रिकव्हरीस मदत करतात.

वर्कआउटसाठी काय योग्य?

वर्कआउटपूर्वी किंवा दीर्घ अ‍ॅक्टिव्हिटीसाठी केळी चांगली. वर्कआउटनंतर किंवा उपवासात त्वरित ऊर्जा हवी असल्यास खजूर उत्तम.

योग्य निवड कोणती?

दैनंदिन संतुलित ऊर्जेसाठी – केळी आणि झटपट एनर्जीसाठी – खजूर, दोन्ही मर्यादेत खाल्ल्यास शरीराला दुहेरी लाभ मिळतो.

