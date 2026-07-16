केळी खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी का पिऊ नये?

Yashwant Kshirsagar
केळे खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी प्यायचे की नाही? हा गोंधळ निर्माण करणारा प्रश्न अनेकांना पडतो.याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.
Drinking water after banana
esakal
केळी सहज उपलब्ध, स्वस्त आणि वर्षभर मिळणारे फळ आहे. डॉक्टर देखील दररोज एक केळी खाण्याची शिफारस करतात.
Drinking water after banana
esakal
कॅलरीज, प्रथिने, फायबर, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, तांबे, जीवनसत्त्वे A, B6, C यांसारखे अनेक पोषक घटक केळीत असतात.
Drinking water after banana
esakal
केळे खाल्ल्यावर लगेच पाणी पिणारी सवय बऱ्याच लोकांमध्ये आहे. पण ही सवय आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकते.
Drinking water after banana
esakal
केळ्यातील उच्च पोटॅशियम पाण्यासोबत मिसळल्याने पचनक्रिया बिघडते. पोटातील आम्लता वाढते.
Drinking water after banana
esakal
ॲसिडिटी, पोट फुगणे, गॅस, पोटदुखी आणि इतर पचनाच्या समस्या निर्माण होऊ शकतात.
Drinking water after banana
esakal
केळे खाल्ल्यानंतर किमान अर्धा तास वाट पाहा. मग पाणी प्या, जेणेकरून सर्व पोषक तत्त्वे शरीर पूर्णपणे शोषून घेईल.
Drinking water after banana
esakal
नाश्त्यात दही, दुध किंवा उच्च-चरबीयुक्त पदार्थांसोबत केळे खा. हे कॉम्बिनेशन आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर आहे.
Drinking water after banana
esakal
केळीतील पोटॅशियममुळे तणाव कमी होतो. कॅल्शियममुळे हाडे मजबूत होतात तर अ आणि क जीवनसत्वांमुळे त्वचा निरोगी राहण्यास मदत होते.
Drinking water after banana
esakal
Moringa Leaves Benefits
esakal