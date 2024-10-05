इंग्रजांच्या रेल्वेमुळे बंजारा समाज देशोधडीला लागला

संतोष कानडे

बंजारा

बंजारा समाज हा संपूर्ण देशभरात तांड्यांमध्ये विभागून उपजीविका भागवणारा समाज आहे

भटक्या व विमुक्त

भटक्या व विमुक्त जमातींमध्ये बंजारा समाजाचा समावेश होतो. यांची राज्यात साधारण दोन कोटी लोकसंख्या आहे

हडप्पा

हडप्पा आणि मोहंजोदारोच्या सिंधू संस्कृतीमध्ये बंजारा समाजाचे पुरावे सापडलेले आहेत

गोर बंजारा

त्याकाळी व्यापार करणारे गोर बंजारा समाजाचे लोक होते. वाणिज्य करणारे म्हणून त्यांना वनज म्हणत. त्यातूनच पुढे बंजारा शब्दाची निर्मिती झाली

सिंधू संस्कृती

बंजारा स्त्रीयांची आभूषणं ही सिंधू संस्कृतीची प्रतिकं असल्याचं अभ्यासक सांगतात

व्यापारी

वाहतूक, दळणवळवण याच्याशी संबंधित कामं बंजारा समाज करी. अगदी मध्य युगापर्यंत ही जमात व्यापारी होती

लमाणी

याशिवाय लमाणी हा शब्द लवण शब्दापासून आला. लवण म्हणजे मीठ आणि मीठ वाहणारे लमाणी

तिबेट

भारतामध्ये १३९६ मध्ये पडलेल्या दुष्काळात बंजारा समाजाने चीन, तिबेट, ब्रह्मदेश, इराण, काबुल इथून धान्य आणून लोकांना जगवलं,त्यामुळे त्यांना प्रतिष्ठा मिळाली

इंग्रज

आठराव्या शतकामध्ये इंग्रजांचं भारतात प्राबल्य वाढल्यामुळे दळणवळणाच्या सुविधा वाढल्या

रेल्वे

पक्के रस्ते आणि त्यानंतर १८५३ साली आलेल्या रेल्वेमुळे बंजारा समाजाचा व्यवसाय धोक्यात आला

गोंद चारोळी

पुढे इंग्रजांनी जंगलातील गोंद चारोळी आणि मोळ्या विकण्यावर बंदी घातली, त्यामुळे बंजारा समाज देशोधडीला लागला

गुन्हेगारी

त्यामुळे बंजारा समाज गुन्हेगारीकडे वळला, स्वातंत्र्यानंतर १९५२ साली बंजारा समाजावरचा हा शिक्का पुसला गेला.

प्रगती

वसंतराव नाईक, सुधाकरराव नाईक हे महान नेते बंजारा समाजात होऊन गेले, त्यामुळे समाजाने प्रगती केली