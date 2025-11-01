Bankim Brahmbhatt : तब्बल चार हजार कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप असणारे बंकिम ब्रह्मभट्ट आहेत तरी कोण?

Mayur Ratnaparkhe

दोन कंपन्यांचे प्रमुख -

बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्याकडे ब्रॉडबँड टेलिकॉम आणि ब्रिजव्हॉइस या दोन कंपन्या आहेत.

बंकाई ग्रुप -

बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्या या दोन्ही कंपन्या बंकाई ग्रुपच्या आहेत.

बनावट कागदपत्रांचा वापर -

बंकाई ग्रुपवर दोन्ही कंपन्यांच्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून ४ हजार कोटींचे कर्ज मिळवल्याचा आरोप आहे.

बंकाई ग्रुपच्या अध्यक्षपदी निवड -

जुलैमध्ये बंकाई ग्रुपने ब्रह्मभट्ट यांना त्यांचे अध्यक्ष आणि सीईओ म्हणून लिस्टेड केले होते.

कंपन्या नेमकी कोणती सेवा देतात? -

बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्या कंपन्या जगभरातील टेलिकॉम ऑपरेटर्सना पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी सोल्यूशन्स देतात.

न्यूयॉर्कमध्ये मुख्य कार्यालय -

बंकिम ब्रह्मभट्ट यांच्या कंपन्यांचे कार्यालय गार्डन सिटी, न्यूयॉर्क येथे आहे.

दिवाळीखोरीबाबत अर्ज -

बंकिम ब्रह्मभट्ट यांनी स्वतः १२ ऑगस्ट रोजी वैयक्तिक दिवाळखोरोबाबत अर्ज दाखल केला होता.

