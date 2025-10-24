दंतमंजन ते मधुमेह वडाच्या परंब्यांचे 'हे' फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम

औषधी फायदे

वडाच्या परंब्यांचे औषधी आणि गुणकारी फायदे तुम्हाला माहित आहेत का? फायदे आणि उपयोग जाणून घ्या.

तुरट गुणधर्म

वडाच्या परंब्यांमध्ये तुरट (Astringent) गुणधर्म असतात, ज्यामुळे त्यांचा दातुन म्हणून वापर केल्यास दात आणि हिरड्या मजबूत होतात. यामुळे तोंडातील दुर्गंधी आणि दात किडणे कमी होते.

अतिसाराची समस्या

या परंब्यांचा काढा किंवा पावडर (ash) घेतल्यास आतड्यांना आराम मिळतो. त्यांच्या तुरट गुणधर्मांमुळे वारंवार होणाऱ्या अतिसाराची समस्या थांबण्यास मदत होते.

मधुमेह

काही अभ्यासानुसार, वडाच्या परंब्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकतात. यामुळे मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी त्या उपयुक्त मानल्या जातात.

श्वेतप्रदरावर उपचार

महिलांमध्ये आढळणाऱ्या श्वेतप्रदरासारख्या (पांढरा स्राव) विकारांवर उपचार करण्यासाठी वडाच्या परंब्यांचा काढा अत्यंत प्रभावी मानला जातो.

जखम भरणे

परंब्यांमध्ये जखम लवकर भरून काढण्याचे आणि सूज कमी करण्याचे गुणधर्म आहेत. त्यांची पेस्ट किंवा काढा बाह्यरुपात कापलेल्या जखमांवर लावल्यास फायदा होतो.

त्वचेचे आरोग्य

त्वचेवर होणारे छोटे फोड, सूज किंवा सामान्य त्वचारोग कमी करण्यासाठी परंब्यांचा लेप (पेस्ट) उपयुक्त ठरू शकते.

अल्सरवर आराम

परंब्यांच्या थंड आणि तुरट गुणधर्मांमुळे तोंडातील तसेच पोटातील अल्सरवर (Ulcer) आराम मिळण्यासाठी त्यांचा उपयोग केला जातो.

वैद्यकीय पद्धती

काही पारंपरिक वैद्यकीय पद्धतीनुसार, वडाच्या परंब्या विशिष्ट पद्धतीने वापरल्यास प्रजनन क्षमता सुधारण्यास आणि ताकद वाढवण्यास मदत करतात.

