कमी वेळात अन् कमी साहित्यात बनवा रेस्टॉरंट स्टाईल कोळंबी चिली!

कोळंबीचे विविध प्रकार आपण खातोच, पण घरच्या घरी 'कोळंबी चिली' बनवण्याची ही चविष्ट रेसिपी तुमची संध्याकाळ खास बनवेल.
साफ केलेली कोळंबी, शिमला मिरची, कांदा, टोमॅटो, पाती कांदा, हिरवी मिरची, कॉर्नफ्लॉवर, एक अंडे, आलं-लसूण पेस्ट आणि विविध सॉसेस (सोया, चिली सॉस) तयार ठेवा.
एका भांड्यात साफ केलेली कोळंबी घेऊन त्यात आलं-लसूण पेस्ट, मीठ, लाल तिखट, काळीमिरी पूड आणि सॉस घालून सर्व मसाले कोळंबीला व्यवस्थित लावून घ्या.
आता या मिश्रणात कॉर्नफ्लॉवर आणि एक अंडे फेटून घाला. कढईत तेल गरम करून ही कोळंबी एक-एक करून कुरकुरीत होईपर्यंत छान तळून घ्या.
दुसऱ्या कढईत थोडे तेल गरम करा. त्यात चिरलेला लसूण, हिरवी मिरची, कांदा, शिमला मिरची आणि टोमॅटो घालून मध्यम आचेवर परतून घ्या.
भाज्या परतून झाल्यावर त्यात सोया सॉस, चिली सॉस, मीठ आणि काळीमिरी पूड घाला. सर्व मसाले एकजीव झाले की त्यात आधी तळून घेतलेली कोळंबी टाका.
सर्व मिश्रण व्यवस्थित एकत्र करून वरून बारीक चिरलेला पाती कांदा पेरा. तुमची गरमागरम आणि चटपटीत 'कोळंबी चिली' खाण्यासाठी तयार आहे!
