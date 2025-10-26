केसांच्या वाढीसाठी 5 सर्वोत्तम तेले कोणते?

पुजा बोनकिले

केस घनदाट आणि मजबुत असावे असे सर्वांना वाटते.

यासाठी अनेक लोक विविध प्रोडक्ट, शॅम्पू वापरतात.

पण तुम्ही पुढील काही तेल वापरून केसांना घटदाट आणि मजबुत करू शकता.

Rosemary oil

रोसमेरी तेल देखील निरोगी केसांसाठी फायदेशीर ठरते

Onion oil

कांद्याचे तेल केसांच्या वाढीसाठी फायदेशीर ठरते.

Coconut oil

खोबरेल तेल केसांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही नियमितपणे केसांची मसाज केल्यास केस लवकर वाढतात.

Castor oil

एरंडेल तेल वापरून केसांची चांगली वाढ होऊ शकते.

Amla oil

आवळ्याच्या तेलाने केसांच्या मुळात मसाज केल्यास केसांची चांगली वाढ होते.