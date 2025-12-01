Bhagavad Gita : जीवन बदलून टाकतील असे भगवद्गीतेतील प्रेरणादायी दहा उपदेश!

Mayur Ratnaparkhe
यश फक्त त्यांनाच मिळते ज्यांचे इंद्रियांवर नियंत्रण असते. जे त्यांच्या मनावर नियंत्रण ठेवत नाहीत त्यांच्यासाठी ते शत्रूसारखे काम करते.
जो कृतीत निष्क्रियता आणि निष्क्रियतेत कृती पाहतो तो शहाणा माणूस आहे.
ताणतणाव फक्त समस्यांना जन्म देऊ शकतो; जर तुम्हाला उपाय शोधायचे असतील तर तुम्ही हसले पाहिजे.
मानसिक त्रासांवर किंवा काळाच्या गोंधळांवर एकमेव उपाय म्हणजे तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे हठयोगी असल्यासारखे शोधणे.
आनंद नेहमीच माणसाच्या आत असतो, परंतु माणूस बाह्य सुखांमध्ये तो शोधतो.
जय आणि पराजय दोघांचा आदर करायला शिका, कारण दोन्ही देवाची इच्छा आहेत.
आनंदी राहण्यासाठी, रागावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. राग आणि अहंकार माणसाचा नाश करतात.
सर्वात मोठी प्रेरणा म्हणजे तुमचे स्वतःचे विचार, म्हणून मोठे विचार करा आणि स्वतःवर विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करा.
या पृथ्वीवर कोणीही तुम्हाला साथ देणार नाही.येथे तुम्ही स्वतःच लढा आणि समजूनही घ्या.
Adhesive Tape Types
ESakal