Bhagavad Gita : जीवन बदलून टाकतील असे भगवद्गीतेतील प्रेरणादायी दहा उपदेश!

Mayur Ratnaparkhe

इंद्रियांवर नियंत्रण  -

यश फक्त त्यांनाच मिळते ज्यांचे इंद्रियांवर नियंत्रण असते. जे त्यांच्या मनावर नियंत्रण ठेवत नाहीत त्यांच्यासाठी ते शत्रूसारखे काम करते.

बुद्धिमान माणूस -

जो कृतीत निष्क्रियता आणि निष्क्रियतेत कृती पाहतो तो शहाणा माणूस आहे.

हसणे आवश्यक -

ताणतणाव फक्त समस्यांना जन्म देऊ शकतो; जर तुम्हाला उपाय शोधायचे असतील तर तुम्ही हसले पाहिजे.

उत्तरांसाठी हठयोगी बना -

मानसिक त्रासांवर किंवा काळाच्या गोंधळांवर एकमेव उपाय म्हणजे तुमच्या प्रश्नांची उत्तरे हठयोगी असल्यासारखे शोधणे.

आनंद माणसाच्या आत -

आनंद नेहमीच माणसाच्या आत असतो, परंतु माणूस बाह्य सुखांमध्ये तो शोधतो.

जय-पराजयचा आदर -

जय आणि पराजय दोघांचा आदर करायला शिका, कारण दोन्ही देवाची इच्छा आहेत.

रागावर नियंत्रण -

आनंदी राहण्यासाठी, रागावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. राग आणि अहंकार माणसाचा नाश करतात.

स्वत:चे विचार -

सर्वात मोठी प्रेरणा म्हणजे तुमचे स्वतःचे विचार, म्हणून मोठे विचार करा आणि स्वतःवर विजय मिळविण्याचा प्रयत्न करा.

स्वतः लढा -

या पृथ्वीवर कोणीही तुम्हाला साथ देणार नाही.येथे तुम्ही स्वतःच लढा आणि समजूनही घ्या.

