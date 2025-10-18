Bird Nest in House : घरात पक्ष्यांनी घरटं बांधलं तर ते शुभ की अशुभ? जाणून घ्या महत्त्व

सकाळ डिजिटल टीम

घराच्या अंगणात पक्षी बांधतात घरटी

घरात पक्षी घरटे बांधणे ही एक अगदी सामान्य गोष्ट आहे. अनेक वेळा लोक घराच्या अंगणात किंवा ओट्यावर पक्ष्यांनी घरटे बांधल्याचे पाहतात.

घरात पक्ष्यांनी घरटं बांधलं तर शुभ की अशुभ?

काहीजण प्रदूषण किंवा घाण होऊ नये म्हणून ते घरटे काढून टाकतात. मात्र, बऱ्याच लोकांना हे माहीत नसते की, घरात पक्षी घरटे बांधणे शुभ असते की अशुभ. चला तर जाणून घेऊया, यामागील धार्मिक आणि शास्त्रीय अर्थ…

चिमणीचं घरटं समृद्धीचं प्रतीक

शास्त्रानुसार, जर House Sparrow (चिमणी) घरात घरटे बांधते, तर ते अत्यंत शुभ मानले जाते. चिमणीचे घरटे घरात सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य आणते. असे मानले जाते, की अशा घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते आणि नकारात्मकतेचा प्रभाव कमी होतो.

सकारात्मकता आणणारे पक्षी

कावळा, चिमणी, बुलबुल यांसारखे पक्षी घरात घरटे बांधतात तेव्हा ते शुभ मानले जाते. यामुळे घरात आनंद आणि शांतता नांदते, तसेच कुटुंबाच्या प्रगतीसाठी हे एक चांगले लक्षण मानले जाते.

अशुभ लक्षण दर्शवणारे पक्षी

दुसरीकडे काही पक्ष्यांचे घरटे घरात बांधले जाणे हे अशुभ मानले जाते. त्यामध्ये,

  • Bat (वटवाघुळ)

  • Pigeon (कबूतर)

  • Honey Bee (मधमाशी)

...तर नकारात्मक घटना घडू शकतात!

या पक्ष्यांनी किंवा कीटकांनी घरात घरटे किंवा पोळे बांधणे हे दुर्दैवाचे लक्षण मानले जाते. असे झाल्यास घरात आर्थिक अडचणी, आजारपण किंवा अपघातासारख्या नकारात्मक घटना घडू शकतात, असे मानले जाते. त्यामुळे अशा घरट्यांना त्वरित सुरक्षितपणे हटवणे श्रेयस्कर ठरते.

पक्ष्यांच्या प्रकारावर अवलंबून

घरात पक्ष्यांचे घरटे शुभ की अशुभ हे त्या पक्ष्यांच्या प्रकारावर अवलंबून असते. चिमणीसारखे शुभ पक्षी घरात घरटे बांधतात तेव्हा ते सकारात्मकतेचे प्रतीक असते.

काळजी घेणे महत्त्वाचे

तर, वटवाघुळ किंवा कबूतरांसारख्या पक्ष्यांमुळे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता योग्य ती काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.

