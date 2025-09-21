हृदयविकार आणि मधुमेहाचा धोका कमी करणारा 'हा' पदार्थ तुमच्यासाठी का महत्त्वाचा आहे?

Aarti Badade
पांढऱ्या भाताच्या तुलनेत 'काळा भात' आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. यामध्ये अँटिऑक्सिडंट्स, फायबर आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात.
काळ्या भातामध्ये भरपूर फायबर आणि प्रथिने असल्याने पोट बराच काळ भरलेले राहते, ज्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते.
एका अभ्यासानुसार, नियमितपणे काळा भात खाल्ल्याने शरीरातील अनावश्यक चरबी आणि एकूण वजन कमी होते.
हा भात अँटिऑक्सिडंट्सचा उत्तम स्रोत आहे. त्यामुळे हृदयाचे आरोग्य सुधारते आणि हृदयविकारांचा धोका कमी होतो.
या भातातील अँथोसायनिन (Anthocyanin) आणि फिनोलिक संयुगे (Phenolic compounds) शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी उपयुक्त ठरतात.
काळा भात रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे मधुमेहाचा धोका कमी होऊ शकतो.
फायबरचा चांगला स्रोत असल्यामुळे, काळा भात पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते आणि आतड्यांचे आरोग्य चांगले ठेवते.
