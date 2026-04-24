अंडं उकळल्यानंतरचं पाणी फेकता? आधी 'हे' भन्नाट फायदे जाणून घ्या

उकडलेलं अंडं काढल्यानंतर उरलेल्या पाण्यात कॅल्शियम आणि पोटॅशियमसारखे मिनरल्स असतात, जे अनेक कामांसाठी उपयोगी पडू शकतात.
हे पाणी थंड करून झाडांना घातल्यास मुळांना मजबुती मिळू शकते आणि रोपांची वाढ चांगली होण्यास मदत होते.
Calcium
अंड्यांच्या टरफलीतील काही कॅल्शियम पाण्यात मिसळतं. त्यामुळे हे पाणी सूप किंवा डाळ बनवताना वापरता येऊ शकतं.
Hair
हे पाणी केस धुतल्यानंतर वापरल्यास केस मजबूत, मऊ आणि चमकदार राहण्यास मदत होऊ शकते.
Best for SKin
थंड केलेल्या अंड्याच्या पाण्याने चेहरा धुतल्यास त्वचेला आवश्यक मिनरल्स मिळू शकतात.
Pets
हे पाणी कुत्रा किंवा मांजरांच्या आहारात मिसळल्यास त्यांच्या हाडांना आणि दातांना मजबुती मिळू शकते.
अंडी आधी स्वच्छ धुवा, अंडं फुटलेलं असेल तर ते पाणी वापरू नका आणि साठवलेलं पाणी 24 तासांच्या आत वापरा.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
