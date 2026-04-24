अंडं उकळल्यानंतरचं पाणी फेकता? आधी 'हे' भन्नाट फायदे जाणून घ्या

Anushka Tapshalkar

अंड्याचं पाणी फेकू नका!

उकडलेलं अंडं काढल्यानंतर उरलेल्या पाण्यात कॅल्शियम आणि पोटॅशियमसारखे मिनरल्स असतात, जे अनेक कामांसाठी उपयोगी पडू शकतात.

झाडांसाठी नैसर्गिक टॉनिक

हे पाणी थंड करून झाडांना घातल्यास मुळांना मजबुती मिळू शकते आणि रोपांची वाढ चांगली होण्यास मदत होते.

Calcium

कॅल्शियमचा नैसर्गिक स्रोत

अंड्यांच्या टरफलीतील काही कॅल्शियम पाण्यात मिसळतं. त्यामुळे हे पाणी सूप किंवा डाळ बनवताना वापरता येऊ शकतं.

Hair

केसांसाठी फायदेशीर उपाय

हे पाणी केस धुतल्यानंतर वापरल्यास केस मजबूत, मऊ आणि चमकदार राहण्यास मदत होऊ शकते.

Best for SKin

त्वचेसाठीही ठरू शकतं उपयुक्त

थंड केलेल्या अंड्याच्या पाण्याने चेहरा धुतल्यास त्वचेला आवश्यक मिनरल्स मिळू शकतात.

Pets

पाळीव प्राण्यांसाठीही उपयोगी

हे पाणी कुत्रा किंवा मांजरांच्या आहारात मिसळल्यास त्यांच्या हाडांना आणि दातांना मजबुती मिळू शकते.

वापरताना घ्या ही काळजी

अंडी आधी स्वच्छ धुवा, अंडं फुटलेलं असेल तर ते पाणी वापरू नका आणि साठवलेलं पाणी 24 तासांच्या आत वापरा.

