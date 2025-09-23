हृदयविकार टाळण्यासाठी नैसर्गिक उपाय; 'या' पदार्थांचा आहारात समावेश करा!

Aarti Badade

हृदयविकाराचा धोका वाढतोय...

आजकाल तरुण आणि लहान वयातील लोकांमध्येही हृदयरोगाचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी आपल्या जीवनशैलीत बदल करणे गरजेचे आहे.

आरोग्यदायी आहार महत्त्वाचा

हृदयाचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी योग्य आहार आणि नियमित तपासणी आवश्यक आहे. असे काही पदार्थ आहेत, जे हृदयाचे कार्य सुधारण्यास मदत करतात.

फळे आणि संपूर्ण धान्य

फळांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स हृदयरोगाचा धोका कमी करतात. तसेच, ओट्स आणि ब्राऊन राईसमध्ये असलेले फायबर कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करून हृदय निरोगी ठेवतात.

सुका मेवा हृदयासाठी फायदेशीर

बदाम, अक्रोड आणि पिस्ता यांसारख्या सुक्या मेव्यामध्ये निरोगी चरबी, फायबर आणि प्रथिने असतात, जे हृदयाच्या आरोग्यासाठी खूप चांगले आहेत.

हिरव्या पालेभाज्यांचे फायदे

पालक, मेथी, आणि ब्रोकोली यांसारख्या भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन के असते. हे व्हिटॅमिन रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवते आणि रक्ताच्या गुठळ्या होण्यापासून रोखते.

ओमेगा-३ आहे हृदयाचा मित्र

ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड शरीरातील जळजळ कमी करतात आणि रक्तदाब नियंत्रित करतात. यासाठी तुम्ही सॅल्मन मासा, अक्रोड आणि जवस खाऊ शकता.

निरोगी हृदयाची गुरुकिल्ली

योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि वैद्यकीय सल्ला यामुळे तुम्ही हृदयाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवू शकता. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला जरूर घ्या.

