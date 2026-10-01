साध्या विटा की स्तंभ-तुळई... कोणत्या प्रकारचे घर अधिक मजबूत?

Mansi Khambe
आजकाल घरे बांधण्यासाठी दोन मुख्य तंत्रे सर्वात सामान्यपणे वापरली जातात. पहिले म्हणजे पारंपरिक भार-वाहक तंत्र, जे 'नॉर्मल हाऊस' म्हणून ओळखले जाते, दुसरे म्हणजे आधुनिक 'कॉलम अँड बीम' तंत्र.
House Build
ESakal
'नॉर्मल हाऊस' बांधकाम तंत्रात, घराचे संपूर्ण वजन भिंतींवर असते. प्रथम जमिनीखाली एक मजबूत पाया खोदला जातो आणि नंतर त्यावर थेट विटा किंवा दगडांच्या जाड भिंती उभारल्या जातात.
House Build
ESakal
या तंत्रात काँक्रीटच्या खांबांचा वापर केला जात नाही. छताचे संपूर्ण वजन थेट भिंतींवर असते, ज्या नंतर ते वजन जमिनीवर हस्तांतरित करतात.
House Build
ESakal
अभियंत्यांच्या मते, हे तंत्र फक्त लहान, एक किंवा दोन मजली घरांसाठीच योग्य आहे. 'स्टँडर्ड हाऊस' बांधण्याचा सुरुवातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी असतो, कारण त्यात खूपच कमी स्टील आणि सिमेंट वापरले जाते.
House Build
ESakal
आधुनिक बांधकामात, स्तंभ आणि तुळईचे तंत्र सर्वात सुरक्षित आणि मजबूत मानले जाते. या तंत्रात, घराची संपूर्ण रचना मजबूत काँक्रीट आणि लोखंडी खांब व तुळईंवर बांधली जाते.
House Build
ESakal
या तंत्राचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, इमारतीचा कोणताही भार भिंतींवर नसतो. भिंती केवळ खोल्या वेगळ्या करण्यासाठी आणि बंदिस्त करण्यासाठी वापरल्या जातात.
House Build
ESakal
जर आपण मजबुती, टिकाऊपणा आणि सुरक्षिततेची थेट तुलना केली, तर स्तंभांवर आधारित घरे सामान्य घरांपेक्षा अनेक पटींनी अधिक मजबूत असतात.
House Build
ESakal
स्तंभ आणि तुळईंनी बनलेली फ्रेम रचना भूकंप, जोरदार वादळे किंवा इतर नैसर्गिक आपत्तींच्या वेळी लवचिकता प्रदान करते, ज्यामुळे कोसळण्याचा धोका कमी होतो.
House Build
ESakal
दुसरीकडे, सामान्य इमारतींमध्ये भूकंपाच्या वेळी भिंतींना तडे जाण्याचा आणि संपूर्ण छत कोसळण्याचा धोका जास्त असतो. स्तंभांवर आधारित इमारतींचे आयुष्यमान पारंपरिक इमारतींपेक्षा खूप जास्त असते.
House Build
ESakal
स्तंभांवर आधारित बांधकामाचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे, यामुळे तुम्हाला घराच्या आराखड्यात कधीही बदल करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळते.
House Build
ESakal