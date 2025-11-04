उद्योजकानं ३०० शेतकऱ्यांचा सात बारा केला कोरा, एकट्यानं फेडलं कर्ज

सूरज यादव
गुजरातच्या अमरेली इथल्या एका उद्योजकानं ३०० शेतकऱ्यांचं कर्ज फेडलं आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून यामुळे शेतकऱ्यांना कोणतीच बँक कर्ज देत नव्हती.
१९९५ मध्ये गावातील सेवा सहकारी मंडळ बंद झाल्यानंतर ३०० शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली होते. त्यांना पीक कर्ज मिळत नव्हतं. आता या शेतकऱ्यांसाठी एक उद्योजक धावून आलेत.
अमरेली जिल्ह्यातल्या जीरा गावातील उद्योजक बाबूभाई चोडवाडिया उर्फ जीरावाला यांनी आईच्या पुण्यतिथीनिमित्त शेतकऱ्यांना मदत केली. २९० शेतकऱ्यांचं ३० वर्षांपासूनचं कर्ज त्यांनी फेडलं.
शेतकऱ्यांच्या नावावर १९९५मध्ये खोट्या कर्जामुळे बोजा होता. ही कर्जाची रक्कम ८९ लाखांवर पोहोचली होती. परिणामी इतर बँका त्यांना कर्ज देत नव्हत्या.
कर्जाची रक्कम फेडल्यानंतर बाबूभाई म्हणाले की, माझ्या आईची इच्छा होती की कुणीतरी आनंदी होईल अशा कामासाठी पैशाचा वापर करावा. इतर उद्योजकांनीही शेतकऱ्यांना मदत करावी.
कर्जाचा बोजा कमी झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला. बाबूभाई हे देवाच्या रुपाने आल्याच्या भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या. तसंच त्यांना १० पट मिळू दे अशी प्रार्थना केली.
जीरा गावच्या सरपंचांनी म्हटलं की, ८९ लाखांचं कर्ज फेडून बाबूभाईंनी मोठं काम केलंय. खासदार भरत सुतारिया यांनीही बाबूभाईंचं कौतुक करत इतर गावांसाठी हा आदर्श असल्याचं सांगितलं.
बाबूभाई जीरावाला यांच्या मदतीमुळे ३०० शेतकरी कर्जमुक्त झाले. इतकंच नाही तर त्यांचा सातबारा कोरा झाला. आता त्यांना इतर बँकांकडून पीक कर्ज घेता येणार आहे.
