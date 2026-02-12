शुगरचा त्रास असणारे आवळा खाऊ शकतात का?

Apurva Kulkarni
आवळा हा शरिरासाठी खुप फायदेशीर आहे. आवळ्यामध्ये पोषक तत्व मोठ्या प्रमाणात आहे.
Can Diabetes Patients Eat Amla?
esakal
मधुमेह नियंत्रणात आणायचे असेल तर आवळा फायदेशीर असतो परंतु तो किती आणि कोणत्या प्रमाणात खावा याबद्दल जाणून घेऊया
तुमची जर लो शुगर असेल तर डॉक्टरलाच्या सल्ल्याने आवळा खा, कारण तो आवळा साखरेची लेव्हल कमी करु शकतो.
साखरेचा पाक असलेली आवळा कॅन्डी किंवा मुरंबा खाणं मधुमेहाच्या रुग्णांनी शक्यतो टाळावं. त्यामुळे शुगर वाढू शकते.
आवळ्याचा रस काढून पिल्यास ते शरीरातील रक्ताची पातळी नियंत्रणात येते.
मधुमेह असलेले रुग्ण आवळा पावडर पाळ्यात किंवा दह्यात मिसळून खाऊ शकतात. आवळ्यामुळे साखर नियंत्रणात राहते.
तुम्ही जर आवळ्याचे सुके तुकडे पाण्यात उकळून प्यायलात तर ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. त्यामुळे साखर कट्रोलमध्ये राहते.
परंतु जास्त प्रमाणात आवळा खाणं हे आरोग्यास हानिकारक आहे. यामुळे अॅसिडिटी किंवा पोटदुखी होऊ शकते.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
Bhakri Benefits
esakal