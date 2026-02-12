शुगरचा त्रास असणारे आवळा खाऊ शकतात का?

Apurva Kulkarni

फायदेशीर

आवळा हा शरिरासाठी खुप फायदेशीर आहे. आवळ्यामध्ये पोषक तत्व मोठ्या प्रमाणात आहे.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

किती प्रमाणात?

मधुमेह नियंत्रणात आणायचे असेल तर आवळा फायदेशीर असतो परंतु तो किती आणि कोणत्या प्रमाणात खावा याबद्दल जाणून घेऊया

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

लो शुगर

तुमची जर लो शुगर असेल तर डॉक्टरलाच्या सल्ल्याने आवळा खा, कारण तो आवळा साखरेची लेव्हल कमी करु शकतो.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

आवळा कॅन्डी

साखरेचा पाक असलेली आवळा कॅन्डी किंवा मुरंबा खाणं मधुमेहाच्या रुग्णांनी शक्यतो टाळावं. त्यामुळे शुगर वाढू शकते.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

आवळ्याचा रस

आवळ्याचा रस काढून पिल्यास ते शरीरातील रक्ताची पातळी नियंत्रणात येते.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

आवळा पावडर फायदेशीर

मधुमेह असलेले रुग्ण आवळा पावडर पाळ्यात किंवा दह्यात मिसळून खाऊ शकतात. आवळ्यामुळे साखर नियंत्रणात राहते.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

आवळ्याचं पाणी

तुम्ही जर आवळ्याचे सुके तुकडे पाण्यात उकळून प्यायलात तर ते शरीरासाठी फायदेशीर ठरू शकतात. त्यामुळे साखर कट्रोलमध्ये राहते.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

अतिसेवन त्रासदायक

परंतु जास्त प्रमाणात आवळा खाणं हे आरोग्यास हानिकारक आहे. यामुळे अॅसिडिटी किंवा पोटदुखी होऊ शकते.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

डिस्क्लेमर

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

Can Diabetes Patients Eat Amla?

|

esakal

दररोज भाकरी खाल्लाने शरीरात कोणते बदल होतात?

Bhakri Benefits

|

esakal

हे ही पहा...