पेट्रोल पंप चालक इंधन खरेदीवर मर्यादा घालू शकतात का? जाणून घ्या नियम...

भारतातील अनेक भागांमध्ये इंधनाची वाढती मागणी आणि घाबरून खरेदी करण्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर तेल कंपन्या आणि स्थानिक प्रशासनाने पेट्रोल पंपांवर निगराणी कडक केली आहे.
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडसारख्या राज्यांमध्ये पेट्रोल पंप चालकांना एकाच व्यवहारात विकल्या गेलेल्या पेट्रोल किंवा डिझेलच्या मोठ्या प्रमाणाची नोंद ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पेट्रोल पंपांना इंधन खरेदीवर मर्यादा घालण्याची कायदेशीर परवानगी आहे का? याबाबत माहिती आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
पेट्रोल पंप चालक आणि तेल कंपन्यांना आणीबाणीच्या काळात किंवा असामान्य मागणीच्या वेळी पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर तात्पुरती मर्यादा घालण्याची परवानगी आहे.
हे निर्बंध सहसा घाबरून होणारी खरेदी, साठेबाजी आणि पुरवठ्याची कमतरता टाळण्यासाठी लागू केले जातात.
जेव्हा युद्ध, वाहतुकीतील व्यत्यय किंवा कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील समस्यांमुळे इंधनाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होतो. तेव्हा तेल कंपन्या शिधावाटपाचे उपाय लागू करू शकतात.
काही राज्यांमधील अलीकडील निर्देशांनुसार, पेट्रोल पंपांना एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त इंधन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचा तपशील गोळा करणे आवश्यक आहे.
मध्य प्रदेशसारख्या ठिकाणी ₹5,000 पेक्षा जास्त किमतीचे पेट्रोल किंवा ₹10,000 पेक्षा जास्त किमतीचे डिझेल विकल्यास पंप चालकाला खरेदीदाराची ओळख आणि इंधन खरेदीचा उद्देश यांची नोंद ठेवणे आवश्यक असू शकते.
कधीकधी, स्थानिक पेट्रोल पंप डीलर्सची संघटनादेखील टाकी पूर्ण भरण्यास मनाई करणारी तात्पुरती सूचना जारी करते.
आगीचा धोका आणि सुरक्षिततेच्या कारणांमुळे अनेक राज्ये बाटल्या, प्लास्टिकचे डबे किंवा उघड्या डब्यांमधील पेट्रोल किंवा डिझेलच्या पुरवठ्यावर कडक निर्बंध लादतात.
पेट्रोलियम कायदा १९३४ अन्वये, योग्य परवानगी किंवा परवान्याशिवाय मोठ्या प्रमाणात पेट्रोल किंवा डिझेल साठवण्यास मनाई आहे.
