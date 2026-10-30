नजर खरंच लागते का? विज्ञान काय सांगतं पहाच

Mansi Khambe
अनेकजण 'नजर लागली' असे म्हणतात. मात्र खरंच नजर लागते का? अनेक लोक याचा संबंध अदृश्य ऊर्जेशी जोडतात.
Evil Eye Nazar
ESakal
आजकाल, प्रत्येकाला हे जाणून घ्यायचे आहे की एखाद्याची नजर लागणे खरोखरच त्यांच्या जीवनावर किंवा आरोग्यावर परिणाम करते का? याबद्दल विज्ञान काय म्हणते पाहा.
Evil Eye Nazar
ESakal
जगातील प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या प्रकारच्या ऊर्जेसह जगते, जी त्यांचे विचार, वर्तन आणि सवयींनी आकार घेते.
Evil Eye Nazar
ESakal
आपल्या सभोवताली एक सकारात्मक वातावरण असते, परंतु जेव्हा कोणी आपल्याकडे नकारात्मक भावनांनी पाहते, तेव्हा त्याचा आपल्या व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम होतो, लोक याला नजर लागणे म्हणतात.
Evil Eye Nazar
ESakal
मुख्य प्रवाहातील विज्ञान दृष्ट लागण्याचे अस्तित्व पूर्णपणे नाकारते आणि याला केवळ एक अंधश्रद्धा मानते.
Evil Eye Nazar
ESakal
विज्ञानानुसार, मानवी डोळ्यातून कोणतेही हानिकारक किरण किंवा विकिरण बाहेर पडत नाही, जे दुसऱ्या व्यक्तीला थेट इजा पोहोचवू शकेल.
Evil Eye Nazar
ESakal
पारंपरिक समजुतींनुसार, प्रत्येक माणसाच्या शरीराभोवती एक ऊर्जा क्षेत्र असते, ज्याला आभा म्हणतात. जे लोक मानसिक किंवा शारीरिकदृष्ट्या कमकुवत असतात, त्यांची आभा देखील क्षीण असते असे मानले जाते.
Evil Eye Nazar
ESakal
मानसशास्त्रानुसार, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला तिच्यावर दृष्ट लागली असे वाटते, तेव्हा तिचे मन तणाव आणि चिंताग्रस्त होते. यामुळे डोकेदुखी, थकवा आणि अस्वस्थता अशा समस्या उद्भवतात.
Evil Eye Nazar
ESakal
कधीकधी, आरोग्यात अचानक बिघाड होणे किंवा चालू कामात व्यत्यय येणे हे हवामानातील बदल किंवा निष्काळजीपणा यांसारख्या सामान्य कारणांचा परिणाम असतो.
Evil Eye Nazar
ESakal
प्रत्येक अचानक घडलेल्या वाईट घटनेमागे काहीतरी बाह्य किंवा अलौकिक कारण शोधणे हा मानवी स्वभाव आहे, ज्यामुळे दृष्ट लागण्याच्या विश्वासाला आणखी बळ मिळते.
Evil Eye Nazar
ESakal