समोरासमोर येण्याआधीच सापाला मुंगसाचा वास येतो का?

संतोष कानडे
सापाला समोर मुंगूस येण्याआधीच त्याच्या उपस्थितीची चाहूल लागू शकते.
सापाला आजूबाजूच्या वातावरणातील वास ओळखण्याची क्षमता असते.
तो हवेतले रासायनिक कण जिभेने गोळा करतो.त्यानंतर हे कण तोंडाच्या आतील जेकबसन ऑर्गनपर्यंत पोहोचतात.
या अवयवाच्या मदतीने सापाला इतर प्राण्यांच्या वासाचे संकेत मिळतात.
मुंगसाच्या शरीरातूनही विशिष्ट गंधाचे कण बाहेर पडतात.
त्यामुळे मुंगूस जवळपास असल्याची जाणीव सापाला होऊ शकते.
मात्र सापाला मुंगसाचा वास नेहमीच किंवा लांबूनच कळतो, असे नाही.
वाऱ्याची दिशा, अंतर आणि परिसरातील इतर वास यावर ही क्षमता अवलंबून असते.
त्यामुळे साप आणि मुंगूस समोरासमोर येण्याआधीच एकमेकांची चाहूल घेऊ शकतात; पण प्रत्येक वेळी तसे घडतेच असे नाही.