शिलाजीत पण मागे पडेल ही हिरवी गोष्ट खा शरीर होईल सुपूरचार्ज

Aarti Badade
स्पिरुलिना हे निळसर-हिरव्या रंगाचे पोषक सुपरफूड असून, ऊर्जा आणि स्टॅमिनासाठी त्याची लोकप्रियता वाढत आहे.
स्पिरुलिना हे पाण्यात वाढणारं सूक्ष्म शैवाल असून, त्यात प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात.
स्पिरुलिनामधील पोषक घटक शरीराला आवश्यक पोषण देण्यास मदत करू शकतात, त्यामुळे थकवा कमी होण्यास आणि ऊर्जा टिकवण्यास हातभार लागू शकतो.
यातील प्रथिने, लोह आणि विविध पोषक घटक शरीराच्या पोषणाला आधार देतात, त्यामुळे फिटनेसप्रेमी त्याचा आहारात समावेश करतात.
स्पिरुलिनातील पोषक घटक स्नायूंचे आरोग्य आणि शरीराची कार्यक्षमता टिकवण्यास मदत करू शकतात.
नैसर्गिकरित्या पाण्यात वाढणाऱ्या या सूक्ष्म शैवालाचा वापर पावडर, गोळ्या किंवा कॅप्सूल अशा स्वरूपात केला जातो.
स्पिरुलिना पाणी, ज्यूस किंवा स्मूदीमध्ये मिसळून घेता येते, तर सोयीसाठी अनेकजण टॅब्लेट किंवा कॅप्सूलचा पर्याय निवडतात.
फिटनेसप्रेमी आणि आरोग्याबाबत जागरूक लोकांमध्ये स्पिरुलिनाची लोकप्रियता वाढत असून, हेल्दी लाईफस्टाईलचा भाग म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.
स्पिरुलिना हे सप्लिमेंट आहे, कोणत्याही आजारावरील उपचार नाही; नवीन सप्लिमेंट सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.