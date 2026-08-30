शिलाजीत पण मागे पडेल ही हिरवी गोष्ट खा शरीर होईल सुपूरचार्ज

Aarti Badade

स्पिरुलिना हे निळसर-हिरव्या रंगाचे पोषक सुपरफूड असून, ऊर्जा आणि स्टॅमिनासाठी त्याची लोकप्रियता वाढत आहे.

स्लाइड 2 — स्पिरुलिना म्हणजे नेमकं काय?

स्पिरुलिना हे पाण्यात वाढणारं सूक्ष्म शैवाल असून, त्यात प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात.

स्लाइड 3 — थकवा आणि अशक्तपणासाठी उपयोगी?

स्पिरुलिनामधील पोषक घटक शरीराला आवश्यक पोषण देण्यास मदत करू शकतात, त्यामुळे थकवा कमी होण्यास आणि ऊर्जा टिकवण्यास हातभार लागू शकतो.

स्लाइड 4 — ऊर्जा आणि स्टॅमिना वाढवण्यासाठी

यातील प्रथिने, लोह आणि विविध पोषक घटक शरीराच्या पोषणाला आधार देतात, त्यामुळे फिटनेसप्रेमी त्याचा आहारात समावेश करतात.

स्लाइड 5 — शरीराला आतून पोषण

स्पिरुलिनातील पोषक घटक स्नायूंचे आरोग्य आणि शरीराची कार्यक्षमता टिकवण्यास मदत करू शकतात.

स्लाइड 6 — पाण्यात वाढणारे सुपरफूड

नैसर्गिकरित्या पाण्यात वाढणाऱ्या या सूक्ष्म शैवालाचा वापर पावडर, गोळ्या किंवा कॅप्सूल अशा स्वरूपात केला जातो.

स्लाइड 7 — सेवन कसं करतात?

स्पिरुलिना पाणी, ज्यूस किंवा स्मूदीमध्ये मिसळून घेता येते, तर सोयीसाठी अनेकजण टॅब्लेट किंवा कॅप्सूलचा पर्याय निवडतात.

स्लाइड 8 — महानगरांमध्ये वाढली क्रेझ

फिटनेसप्रेमी आणि आरोग्याबाबत जागरूक लोकांमध्ये स्पिरुलिनाची लोकप्रियता वाढत असून, हेल्दी लाईफस्टाईलचा भाग म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.

स्लाइड 9 — पण हे लक्षात ठेवा!

स्पिरुलिना हे सप्लिमेंट आहे, कोणत्याही आजारावरील उपचार नाही; नवीन सप्लिमेंट सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.