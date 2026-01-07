पाणी तुम्हाला स्नायपरच्या गोळीपासून वाचवू शकते का?

Mansi Khambe

गोळ्या

चित्रपट आणि टीव्ही शोमध्ये अनेकदा गोळ्या पाण्याखाली खूप दूर जाताना दाखवल्या जातात. पण प्रत्यक्ष जीवनात विज्ञानाने वेगळेच काही उघड केले आहे.

Sniper bullet

आश्चर्यकारक

या विषयावर प्रयोग केले तेव्हा त्याचे परिणाम आश्चर्यकारक होते. शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले की हाय-स्पीड .50 कॅलिबर स्निपर रायफलची गोळी देखील फक्त 3 फूट पाण्याखाली प्रवास केल्यानंतर तुटते किंवा थांबते.

Sniper bullet

शक्तिशाली गोळी

यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: पाणी खरोखरच इतक्या शक्तिशाली गोळीला थांबवू शकते का? तर चला जाणून घेऊया की पाणी स्नायपरच्या गोळीपासून संरक्षण करू शकते का आणि का.

Sniper bullet

पाणी

पाणी आणि हवेतील सर्वात मोठा फरक म्हणजे त्यांची घनता. पाण्याची घनता हवेपेक्षा अंदाजे ८०० पट जास्त असते. गोळी हवेतून सहज जाते. परंतु पाण्यात त्याला मोठ्या प्रमाणात प्रतिकार होतो.

Sniper bullet

ड्रॅग फोर्स

हवेतून सहज जाणारी गोळी पाण्यात अडकते. गोळी जितक्या वेगाने प्रवास करते तितकेच पाणी तिला प्रतिकार करते. गोळीचा वेग जसजसा वाढतो तसतसे ड्रॅग फोर्स वेगाने वाढते.

Sniper bullet

हाय-स्पीड

म्हणूनच स्नायपर रायफल्ससारख्या हाय-स्पीड गोळ्या पाण्यात प्रवेश करताना एक शक्तिशाली धक्का अनुभवतात. म्हणूनच हाय-स्पीड गोळ्या पाण्यात प्रवेश करताना अनेकदा तुटतात.

Sniper bullet

पिस्तूल

तर हळू पिस्तूल गोळ्या थोड्या अंतरावर जाऊ शकतात. पाणी हे सामान्यतः द्रव मानले जाते, परंतु जेव्हा एखादी वस्तू खूप वेगाने त्यावर आदळते तेव्हा पाण्याच्या रेणूंना वेगळे होण्यास वेळ मिळत नाही.

Sniper bullet

दाब

या परिस्थितीत पाणी क्षणभर एका भक्कम भिंतीसारखे वागते. यामुळे गोळीला अचानक प्रचंड दाब येतो. ज्यामुळे ती तुटू शकते किंवा तिचा मार्ग बदलू शकते.

Sniper bullet

शॉक वेव्ह

पाणी जास्त दाबता येत नाही. जेव्हा गोळी पाण्यावर आदळते तेव्हा एक तीव्र शॉक वेव्ह तयार होते. ही लाट पाण्यामधून ध्वनीच्या वेगाने पसरते. जी हवेपेक्षा अंदाजे चार पट जास्त असते.

Sniper bullet

ऊर्जा

याचा परिणाम असा होतो की गोळी अचानक तिची ऊर्जा गमावते. फक्त काही मिलिसेकंदात, ती हजारो ते लाखो न्यूटनची शक्ती अनुभवू शकते. प्रत्येक गोळी सारखी नसते.

Sniper bullet

रुंद गोळी

उदाहरणार्थ, टोकदार गोळी विरुद्ध अरुंद गोळी, किंवा गोल गोळी विरुद्ध रुंद गोळी या सर्वांचा पाण्यात वेगवेगळा परिणाम होतो.

Sniper bullet

टोक

टोकदार टोक आणि लहान समोरील पृष्ठभाग असलेल्या गोळ्या थोड्या खोलवर जाऊ शकतात. कोणतीही गोळी फार दूरपर्यंत आत जात नाही.

Sniper bullet

निष्प्रभ

संशोधनानुसार, हाय-स्पीड स्नायपर बुलेट पाण्याच्या १-३ फूट आत फुटतात किंवा निष्प्रभ होतात. हळू पिस्तूलच्या बुलेट ५-८ फूट आत घुसू शकतात परंतु त्या बिंदूच्या पलीकडे निष्प्रभ असतात.

Sniper bullet

