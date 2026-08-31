एक्सरसाईज न करताही वजन कमी होईल? जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade

स्लाइड 1

एक्सरसाईज न करताही वजन कमी होईल?
व्यायामासाठी वेळ नसला तरी आहार आणि स्मार्ट लाईफस्टाईलच्या मदतीने वजन नियंत्रणात ठेवता येऊ शकते.

स्लाइड 2

आहाराकडे द्या विशेष लक्ष
वजन वाढण्यामागे चुकीच्या खानपानाच्या सवयी महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्यामुळे आहारात बदल करणे गरजेचे आहे.

स्लाइड 3

जंक फूडला करा बाय-बाय!
तळलेले, गोड, जास्त कॅलरीचे आणि पॅकबंद पदार्थ कमी केल्याने वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

स्लाइड 4

प्लेटमध्ये भाज्यांचे प्रमाण वाढवा
जेवणाच्या प्लेटचा मोठा भाग भाज्यांसाठी ठेवा आणि शक्य असल्यास पांढऱ्या तांदळाऐवजी ब्राऊन राईसचा पर्याय निवडा.

स्लाइड 5

साखर आणि रिफाइंड कार्ब्स कमी करा
पांढरा ब्रेड, बिस्कीट आणि जास्त साखर असलेले पदार्थ कमी केल्याने कॅलरीचे सेवन नियंत्रित ठेवता येते.

स्लाइड 6

पाणी पिण्याची सवय लावा
दिवसभर पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीर हायड्रेट राहते आणि वजन नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना मदत होऊ शकते.

स्लाइड 7

झोप आणि हालचालही महत्त्वाची!
दररोज ७-८ तास झोप घ्या, तणाव कमी करा आणि व्यायाम शक्य नसला तरी चालणे किंवा सायकलिंगसारख्या छोट्या हालचालींचा रुटीनमध्ये समावेश करा.