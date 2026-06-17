इलायची की देशी, कोणती केळी आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर?

Sandip Kapde

निवड –

बाजारात केळी घेताना इलायची आणि देशी दोन्ही केळी पौष्टिक आहेत, मात्र गरजेनुसार योग्य प्रकार निवडणे फायदेशीर ठरते.

Best Banana for Health?

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esakal

पोषण –

इलायची केळीत कर्बोदके, जीवनसत्त्व अ, लोह, पोटॅशियम, फायबर आणि नैसर्गिक साखर भरपूर प्रमाणात आढळते.

Best Banana for Health?

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esakal

ऊर्जा –

नैसर्गिक साखरेमुळे इलायची केळी शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यास आणि थकवा कमी करण्यास मदत करते.

Best Banana for Health?

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esakal

हृदय –

पोटॅशियम मुबलक असल्यामुळे हृदयाचे ठोके नियमित ठेवण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.

Best Banana for Health?

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esakal

रक्तदाब –

सोडियम कमी आणि पोटॅशियम जास्त असल्याने उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींना इलायची केळी उपयुक्त ठरू शकते.

Best Banana for Health?

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esakal

हाडे –

कॅल्शियम आणि पोटॅशियममुळे हाडे व दात मजबूत राहण्यास मदत होते.

Best Banana for Health?

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esakal

पचन –

फायबर आणि स्टार्चचे प्रमाण चांगले असल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोट निरोगी ठेवण्यास मदत मिळते.

Best Banana for Health?

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esakal

कोलेस्टेरॉल –

पेक्टिन आणि विद्राव्य फायबरमुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.

Best Banana for Health?

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esakal

गर्भधारणा –

फॉलिक अॅसिड मुबलक असल्यामुळे गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक रक्तनिर्मितीसाठी इलायची केळी उपयुक्त मानली जाते.

Best Banana for Health?

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esakal

अशक्तपणा –

लोहाचे प्रमाण असल्यामुळे हिमोग्लोबिन वाढविण्यास आणि अशक्तपणाचा धोका कमी करण्यास मदत होते.

Best Banana for Health?

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esakal

देशी –

देशी केळीही फायबर, पोटॅशियम आणि नैसर्गिक पोषक घटकांनी समृद्ध असल्यामुळे दैनंदिन आहारासाठी उत्तम पर्याय आहे.

Best Banana for Health?

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esakal

निष्कर्ष –

इलायची असो किंवा देशी, ताजी आणि चांगल्या प्रतीची केळी नियमित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.

Best Banana for Health?

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esakal

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