इलायची की देशी, कोणती केळी आरोग्यासाठी जास्त फायदेशीर?

Sandip Kapde
बाजारात केळी घेताना इलायची आणि देशी दोन्ही केळी पौष्टिक आहेत, मात्र गरजेनुसार योग्य प्रकार निवडणे फायदेशीर ठरते.
Best Banana for Health?
esakal
इलायची केळीत कर्बोदके, जीवनसत्त्व अ, लोह, पोटॅशियम, फायबर आणि नैसर्गिक साखर भरपूर प्रमाणात आढळते.
Best Banana for Health?
esakal
नैसर्गिक साखरेमुळे इलायची केळी शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यास आणि थकवा कमी करण्यास मदत करते.
Best Banana for Health?
esakal
पोटॅशियम मुबलक असल्यामुळे हृदयाचे ठोके नियमित ठेवण्यास आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवण्यास मदत होते.
Best Banana for Health?
esakal
सोडियम कमी आणि पोटॅशियम जास्त असल्याने उच्च रक्तदाब असलेल्या व्यक्तींना इलायची केळी उपयुक्त ठरू शकते.
Best Banana for Health?
esakal
कॅल्शियम आणि पोटॅशियममुळे हाडे व दात मजबूत राहण्यास मदत होते.
Best Banana for Health?
esakal
फायबर आणि स्टार्चचे प्रमाण चांगले असल्याने पचनक्रिया सुधारण्यास आणि पोट निरोगी ठेवण्यास मदत मिळते.
Best Banana for Health?
esakal
पेक्टिन आणि विद्राव्य फायबरमुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रित ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Best Banana for Health?
esakal
फॉलिक अॅसिड मुबलक असल्यामुळे गर्भधारणेदरम्यान आवश्यक रक्तनिर्मितीसाठी इलायची केळी उपयुक्त मानली जाते.
Best Banana for Health?
esakal
लोहाचे प्रमाण असल्यामुळे हिमोग्लोबिन वाढविण्यास आणि अशक्तपणाचा धोका कमी करण्यास मदत होते.
Best Banana for Health?
esakal
देशी केळीही फायबर, पोटॅशियम आणि नैसर्गिक पोषक घटकांनी समृद्ध असल्यामुळे दैनंदिन आहारासाठी उत्तम पर्याय आहे.
Best Banana for Health?
esakal
इलायची असो किंवा देशी, ताजी आणि चांगल्या प्रतीची केळी नियमित प्रमाणात खाल्ल्यास शरीराला अनेक आरोग्यदायी फायदे मिळू शकतात.
Best Banana for Health?
esakal