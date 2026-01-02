Prediction: नव्या वर्षात नोकरीत उच्च पद मिळण्याची शक्यता

Puja Bonkile

यश

नोकरीतील व्यक्तींना हे वर्ष यशदायक व प्रगतीचे आहे.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

कृपा

नव्या वर्षात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींवर थोरामोठ्यांची कृपा राहील.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

उच्च पद

या राशीच्या लोकांना दि. १५/०१/२०२६ ते दि. १३/०४/२०२६ उच्च पद मिळण्याची शक्यता आहे.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

बढतीची शक्यता

वृषभ राशीच्या लोकांना दि. १६/०६/२०२६ ते दि. १६/०७/२०२६ बढतीची शक्यता आहे.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

कर्तृत्वाला संधी

या राशीचे लोक नोकरी करत असेल तर दि. १७/०८/२०२६ ते दि. १७/०९/२०२६ आपल्या कर्तृत्वाला संधी मिळेल.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

प्रतिकूल कालखंड

या राशीच्या लोकांना दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १४/०१/२०२६ प्रतिकूल कालखंड असणार आहे.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

नोकरीतील व्यक्ती

नोकरीतील व्यक्तींना दि. १४/०४/२०२६ ते दि. १४/०५/२०२६ प्रतिकूल काळ असणार आहे.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

खबरदारी

प्रतिकूल कालखंड असल्याने दि. १८/०९/२०२६ ते दि. १६/१०/२०२६ या तारखांना खबरदारी घ्यावी.

Taurus Horoscope Prediction|Career Job prediction for promotion in 2026

Horoscope 2 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांनी वाहने जपून चालवावीत

Horoscope 2 January 2026

|

Sakal

आणखी वाचा