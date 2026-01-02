Prediction: नव्या वर्षात नोकरीत उच्च पद मिळण्याची शक्यता

Puja Bonkile
नोकरीतील व्यक्तींना हे वर्ष यशदायक व प्रगतीचे आहे.
नव्या वर्षात नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींवर थोरामोठ्यांची कृपा राहील.
या राशीच्या लोकांना दि. १५/०१/२०२६ ते दि. १३/०४/२०२६ उच्च पद मिळण्याची शक्यता आहे.
वृषभ राशीच्या लोकांना दि. १६/०६/२०२६ ते दि. १६/०७/२०२६ बढतीची शक्यता आहे.
या राशीचे लोक नोकरी करत असेल तर दि. १७/०८/२०२६ ते दि. १७/०९/२०२६ आपल्या कर्तृत्वाला संधी मिळेल.
या राशीच्या लोकांना दि. ०१/०१/२०२६ ते दि. १४/०१/२०२६ प्रतिकूल कालखंड असणार आहे.
नोकरीतील व्यक्तींना दि. १४/०४/२०२६ ते दि. १४/०५/२०२६ प्रतिकूल काळ असणार आहे.
प्रतिकूल कालखंड असल्याने दि. १८/०९/२०२६ ते दि. १६/१०/२०२६ या तारखांना खबरदारी घ्यावी.
