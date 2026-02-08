सुगंधासोबतच आरोग्याचा खजिना! चाफ्याच्या फुलाचे 'हे' आश्चर्यकारक फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम
चाफ्याचे फूल केवळ सुगंध आणि सौंदर्यासाठीच नाही तर आरोग्यसाठी देखील हे फायदेशीर मानले जाते.
चाफ्याच्या फुलाचा सुगंध अत्यंत शांत असतो. या फुलाच्या अर्काचा वापर अॅरोमाथेरपीमध्ये केला जातो, ज्यामुळे मेंदूला थंडावा मिळतो आणि मानसिक तणाव, नैराश्य व चिंता कमी होण्यास मदत होते.
चाफ्याच्या फुलांमध्ये दाहशामक (Anti-inflammatory) गुणधर्म असतात. फुलांची पेस्ट त्वचेवर लावल्याने खाज, पुरळ आणि रॅशेसची समस्या दूर होते. तसेच, त्वचेचा कोरडेपणा कमी करण्यासाठी हे उपयुक्त ठरू शकते.
जर तुम्हाला सतत डोकेदुखीचा त्रास होत असेल, तर चाफ्याच्या फुलांच्या तेलाने कपाळावर मसाज केल्यास किंवा फुलांचा वास घेतल्यास तत्काळ आराम मिळतो. यामुळे मायग्रेनचा त्रासही कमी होण्यास मदत मिळते.
चाफ्याच्या फुलांचे तेल किंवा फुलांची पेस्ट सांधेदुखीवर गुणकारी असते. यातील वेदनाशामक गुणधर्मांमुळे सांध्यांची सूज कमी होते आणि हालचाल करणे सोपे जाते.
शरीरावर कुठेही छोटी जखम किंवा जखमेवर सूज आली असल्यास चाफ्याच्या फुलांचा लेप लावल्याने जखम लवकर भरते आणि संसर्गाचा धोका टळतो.
चाफ्याच्या फुलांचा वापर काही आयुर्वेदिक काढ्यांमध्ये केला जातो. यामुळे श्वसनमार्गातील अडथळे दूर होऊन खोकला आणि दम्यासारख्या त्रासात आराम मिळतो.
चाफ्याच्या फुलांपासून बनवलेले नैसर्गिक तेल त्वचेला कोमल बनवते. याचा वापर नैसर्गिक मॉइश्चरायझर म्हणूनही केला जातो, ज्यामुळे त्वचेला नैसर्गिक चमक येते.
फ्याचा वापर औषधी स्वरूपात करताना तज्ज्ञ किंवा आयुर्वेदिक डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे, कारण काही व्यक्तींना याची ॲलर्जी असू शकते.
