Chanakya Niti : जीवनात नेहमी यशस्वी होण्यासाठी कोंबड्याकडून शिका 'हे' 3 गुण

लवकर उठणे फायद्याचे आचार्य चाणक्यांच्या अनुसार कोंबडा सूर्य उगवण्या अगोदर ब्रह्म मुहूर्तावर उठतो. जर माणूस देखील असे करू लागला तर त्याच्यासाठी फायदेशीर आहे.

Wake up in the early morning like cock | esakal