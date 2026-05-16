चेहरा होईल टॅनिंग अन् पिंपल्स फ्री! फक्त 'हा' फेसपॅक लावा

Aarti Badade

उन्हाळ्यात त्वचेची खास काळजी

पिंप्लस, डाग आणि टॅनिंगच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी हा घरगुती कूलिंग फेसपॅक अत्यंत प्रभावी ठरतो.

फेसपॅक बनवण्याची सोपी पद्धत

एका वाटीत २ चमचे चंदन पावडर घेऊन त्यात तांदळाचे पाणी किंवा गुलाबपाणी मिसळून स्मूद पेस्ट तयार करा.

चेहऱ्याला मिळतो नैसर्गिक ग्लो

तांदळाच्या पाण्यातील व्हिटॅमिन्स आणि चंदनातील थंडावा त्वचेला आतून पोषण देऊन नैसर्गिक चमक मिळवून देतात.

पिंपल्स आणि काळे डाग होतील कमी

चंदन पावडरमधील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आणि तांदळाचे पाणी चेहऱ्यावरील जिवाणू नष्ट करून डाग फिकट करतात.

उन्हामुळे झालेली टॅनिंग दूर होते

उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेमुळे काळवंडलेली त्वचा उजळवण्यासाठी आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी हा फेसपॅक उत्तम पर्याय आहे.

ऑइली स्किनसाठी विशेष फायदेशीर

हा कूलिंग फेसपॅक तेलकट त्वचेवरील अतिरिक्त तेल (Sebum) नियंत्रित करून चेहरा दिवसभर फ्रेश ठेवतो.

लावण्याची पद्धत आणि पॅच टेस्ट

ही पेस्ट चेहरा-मानेवर १५ मिनिटे ठेवून थंड पाण्याने धुवा, मात्र संवेदनशील त्वचा असल्यास आधी पॅच टेस्ट नक्की करा.

