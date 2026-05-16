चेहरा होईल टॅनिंग अन् पिंपल्स फ्री! फक्त 'हा' फेसपॅक लावा

Aarti Badade
पिंप्लस, डाग आणि टॅनिंगच्या समस्येपासून सुटका मिळवण्यासाठी हा घरगुती कूलिंग फेसपॅक अत्यंत प्रभावी ठरतो.
Chandan powder and rice water face pack
Sakal
एका वाटीत २ चमचे चंदन पावडर घेऊन त्यात तांदळाचे पाणी किंवा गुलाबपाणी मिसळून स्मूद पेस्ट तयार करा.
तांदळाच्या पाण्यातील व्हिटॅमिन्स आणि चंदनातील थंडावा त्वचेला आतून पोषण देऊन नैसर्गिक चमक मिळवून देतात.
चंदन पावडरमधील अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आणि तांदळाचे पाणी चेहऱ्यावरील जिवाणू नष्ट करून डाग फिकट करतात.
उन्हाळ्याच्या तीव्र उष्णतेमुळे काळवंडलेली त्वचा उजळवण्यासाठी आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी हा फेसपॅक उत्तम पर्याय आहे.
हा कूलिंग फेसपॅक तेलकट त्वचेवरील अतिरिक्त तेल (Sebum) नियंत्रित करून चेहरा दिवसभर फ्रेश ठेवतो.
ही पेस्ट चेहरा-मानेवर १५ मिनिटे ठेवून थंड पाण्याने धुवा, मात्र संवेदनशील त्वचा असल्यास आधी पॅच टेस्ट नक्की करा.
