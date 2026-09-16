एक छोटी वेलची, अनेक फायदे? जेवणानंतर खाण्याबाबत जाणून घ्या सत्य

Aarti Badade

जेवणानंतर रोज एक वेलची

हिरवी वेलची केवळ पदार्थांची चव आणि सुगंध वाढवत नाही, तर जेवणानंतर तोंडाला ताजेपणाही देऊ शकते.

Cardamom After Meals

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Sakal

अपचन आणि जडपणावर मिळू शकतो दिलासा!

जेवणानंतर वेलची चघळल्याने पचनक्रियेला मदत होऊ शकते आणि गॅस किंवा पोटातील जडपणा कमी होण्यास हातभार लागू शकतो.

Cardamom After Meals

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Sakal

तोंडाची दुर्गंधी कमी करण्यासाठी उपयोगी!

वेलची चघळल्याने तोंडातील दुर्गंधी कमी होऊन श्वास ताजा वाटण्यास मदत होऊ शकते.

Cardamom After Meals

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Sakal

रक्तदाबासाठीही वेलची फायदेशीर ठरते?

वेलचीतील काही पोषक घटक आणि अँटीऑक्सिडंट्स शरीरासाठी उपयुक्त असून, संतुलित आहाराचा भाग म्हणून तिचा फायदा होऊ शकतो.

Cardamom After Meals

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Sakal

वजन कमी करण्यासाठी वेलची खरंच मदत करते का?

वेलची मेटाबॉलिझम वाढवते किंवा चरबी झपाट्याने कमी करते, असे निश्चितपणे म्हणता येत नाही; मात्र ती संतुलित आहारात समाविष्ट करता येते.

Cardamom After Meals

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Sakal

तणाव कमी करण्यासाठीही वेलची?

वेलचीचा सुगंध आणि चव मनाला ताजेतवाने वाटू शकते, मात्र तणाव किंवा झोपेच्या समस्येवर हा वैद्यकीय उपचार नाही.

Cardamom After Meals

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Sakal

वेलची कशी खावी?

जेवणानंतर साधारण १० मिनिटांनी एक हिरवी वेलची हळूहळू चावून खाता येते; मात्र कोणत्याही पदार्थाचा अतिरेक टाळणे महत्त्वाचे आहे.

Cardamom After Meals

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Sakal

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