गणपती बाप्पा अन् शिवराय; मावळ्यांच्या श्रद्धेची ही खास गोष्ट प्रत्येक शिवभक्ताने वाचायलाच हवी!

Sandip Kapde
छत्रपती शहाजीराजे यांनी जिजामाता आणि बालशिवाजीला सुरक्षा हेतूने पुण्यात पाठवले होते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
शहाजीराजे भोसले यांनी 1636 साली पुण्यात लाल महाल बांधला. सोबत तेथील भग्न मंदिर आणि वास्तूंचा जीर्णोद्धार देखील करण्यात आला.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
जिजाऊंनी कसबा गणेशाचे मंदिर बांधून गणपतीच्या मुर्तीची स्थापना केली होती. त्यानंतर सोन्याचा नांगर फिरवून स्वराज्याचा अंकुर या मातीत पेरला.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
कर्नाटकातून आलेल्या ठकार कुटुंबाकडे गणरायाची पूर्जाअर्चा आणि व्यवस्था देण्यात आली. ती आजही सुरु आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
१६४० ते १६४२ या कालावधीतील ही घटना असल्याची शक्यता आहे
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
पुण्याची ग्रामदेवता म्हणून कसबा गणपतीची ओळख आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून कसबा गणपती प्रसिध्द आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
मंदिराजवळील लाल महालातच शिवरायांचे बालपण गेले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात कसबा पेठ गणपतीला मानाचे पहिले स्थान आहे.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
कसबा ही पुण्याची मुळ वस्ती आहे. येथून पुढे पुणे शहर आकारास आले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
जिजाऊंना स्वप्नात गणपतीने दृष्टांत दिल्याने त्यांनी या गणपतीची स्थापना केली असे म्हटले जाते.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात कसबा गणपतीला पहिले मानाचे स्थान आहे. इथून पुढे पुणे शहर आकारास आले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
पुण्यात वास्तव्य असताना प्रत्येक मोहिमेपूर्वी महाराज कसबा गणपतीचे दर्शन घेऊन निघत असत.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
जिजाऊंच्या कष्टाला आणि शिवबाच्या प्रयत्नाला कसबा गणपतीच्या आशीर्वादाची जोड मिळाली.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal
जिजाऊंच्या मनात स्वराज्याचे स्वप्न बहरू लागले. ते स्वप्न शिवाजी महाराजांनी पूर्ण केले.
Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha
esakal