गणपती बाप्पा अन् शिवराय; मावळ्यांच्या श्रद्धेची ही खास गोष्ट प्रत्येक शिवभक्ताने वाचायलाच हवी!

Sandip Kapde

छत्रपती शहाजीराजे

छत्रपती शहाजीराजे यांनी जिजामाता आणि बालशिवाजीला सुरक्षा हेतूने पुण्यात पाठवले होते.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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लाल महाल

शहाजीराजे भोसले यांनी 1636 साली पुण्यात लाल महाल बांधला. सोबत तेथील भग्न मंदिर आणि वास्तूंचा जीर्णोद्धार देखील करण्यात आला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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सोन्याचा नांगर

जिजाऊंनी कसबा गणेशाचे मंदिर बांधून गणपतीच्या मुर्तीची स्थापना केली होती. त्यानंतर सोन्याचा नांगर फिरवून स्वराज्याचा अंकुर या मातीत पेरला.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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ठकार कुटुंब

कर्नाटकातून आलेल्या ठकार कुटुंबाकडे गणरायाची पूर्जाअर्चा आणि व्यवस्था देण्यात आली. ती आजही सुरु आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

कालावधी

१६४० ते १६४२ या कालावधीतील ही घटना असल्याची शक्यता आहे

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

ग्रामदेवता

पुण्याची ग्रामदेवता म्हणून कसबा गणपतीची ओळख आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

छत्रपती शिवाजी महाराज

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळापासून कसबा गणपती प्रसिध्द आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

लाल महाल

मंदिराजवळील लाल महालातच शिवरायांचे बालपण गेले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

कसबा पेठ

पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात कसबा पेठ गणपतीला मानाचे पहिले स्थान आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

मुळ वस्ती

कसबा ही पुण्याची मुळ वस्ती आहे. येथून पुढे पुणे शहर आकारास आले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

दृष्टांत

जिजाऊंना स्वप्नात गणपतीने दृष्टांत दिल्याने त्यांनी या गणपतीची स्थापना केली असे म्हटले जाते.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

गणेशोत्सव

पुण्याच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवात कसबा गणपतीला पहिले मानाचे स्थान आहे. इथून पुढे पुणे शहर आकारास आले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

कसबा गणपती

पुण्यात वास्तव्य असताना प्रत्येक मोहिमेपूर्वी महाराज कसबा गणपतीचे दर्शन घेऊन निघत असत.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

आशीर्वाद

जिजाऊंच्या कष्टाला आणि शिवबाच्या प्रयत्नाला कसबा गणपतीच्या आशीर्वादाची जोड मिळाली.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

स्वराज्य

जिजाऊंच्या मनात स्वराज्याचे स्वप्न बहरू लागले. ते स्वप्न शिवाजी महाराजांनी पूर्ण केले.

Chhatrapati Shivaji Maharaj and Lord Ganesha

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esakal

350 वर्षांपूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेला पूल आजही अभेद्य

The 350-year-old bridge built by Chhatrapati Shivaji Maharaj, a marvel of ancient engineering | esakal
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