Clove Oil : रात्री तळपायाला लवंग तेल लावल्याने काय होते?

Sandeep Shirguppe

लवंग तेल

रात्री झोपण्यापूर्वी पायांना तेल लावण्याची पद्धत जुनी आहे. लवंग तेलाचाही यासाठी वापर केला जातो. मात्र याबाबत वैज्ञानिक पुरावे मर्यादित आहेत.

Clove Oil

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esakal

थकवा कमी होतो

पायांचा हलका मसाज केल्याने थकवा कमी होऊ शकतो. पायांना आराम मिळतो.

Clove oil health benefits

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esakal

उबदारपणा जाणवतो

लवंग तेलामुळे पायांना उबदारपणा जाणवू शकतो. थंडीत हा अनुभव आरामदायी ठरतो.

Clove Oil | Sakal

स्नायूंना आराम

हलका मसाज केल्याने किरकोळ स्नायू दुखणे कमी होऊ शकते. ताणही कमी जाणवतो.

Clove oil health benefits

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esakal

मन शांत होण्यास मदत

लवंगाचा सुगंध काहींना आराम देतो. त्यामुळे झोपण्यापूर्वी मन शांत वाटू शकते.

Clove Oil | Sakal

रक्तप्रवाहाला मदत

पायांचा मसाज स्थानिक रक्तप्रवाह वाढवू शकतो. मात्र लवंग तेलामुळे संपूर्ण शरीराचा रक्तप्रवाह वाढतो, याचा ठोस पुरावा नाही.

Clove Oil | esakal

जंतुरोधक गुणधर्म

लवंग तेलात युजेनॉल असते. या घटकाला जंतुरोधक गुणधर्म आहेत. मात्र संसर्ग टाळण्यासाठी त्याचा वापर करू नये.

Clove Oil | esakal

कसे वापरावे?

लवंग तेल थेट त्वचेवर लावू नका. ते नारळ तेलात मिसळा. आधी छोट्या भागावर चाचणी करा.

Clove oil health benefits

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esakal

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