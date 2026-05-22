'कॉकरोच जनता पार्टी'ची वेबसाइट लॉन्च; कोण करू शकतं जॉइन? आणि कसं? जाणून घ्या नियम...

Vrushal Karmarkar
व्हायरल ऑनलाइन चळवळ असलेल्या 'कॉकरोच जनता पार्टी'ने आपली अधिकृत वेबसाइट सुरू केली आहे. ज्यामुळे लोकांना डिजिटल पद्धतीने संघटनेत सामील होता येईल.
ESakal
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अलीकडेच प्रचंड लोकप्रियता मिळवलेला हा व्यंगात्मक गट स्वतःला आळशी आणि बेरोजगारांचा आवाज म्हणवतो.
या चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचे सदस्यत्वाचे नियम जे विनोदी आणि इंटरनेट-केंद्रित आहेत. कॉकरोच जनता पक्षाने काही अनोखे सदस्यत्वाचे नियम आणले आहेत.
जे मोठ्या प्रमाणावर उपहासावर आधारित आहेत. पक्षाच्या वर्णनानुसार, बेरोजगार लोकांचे स्वागत आहे, विशेषतः जे इंटरनेटवर बराच वेळ घालवतात.
ही चळवळ इंटरनेटवर सतत सक्रिय असणाऱ्या आणि राजकारण, समाज किंवा व्यवस्थेबद्दलची आपली निराशा मीम्स ECf ऑनलाइन कमेंट्सद्वारे व्यक्त करण्यात पटाईत असलेल्या लोकांना विनोदी पद्धतीने लक्ष्य करते.
पक्ष या अटी विनोदी शैलीत सादर करतो. संस्थापक अभिजित दीपकेने सांगितले की, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित साधनांचा वापर करून अधिकृत वेबसाइट केवळ एका तासात तयार करण्यात आली.
तरुणांना ऑनलाइन फॉर्म भरून डिजिटल सदस्य म्हणून त्वरीत नोंदणी करता यावी, या उद्देशाने हे प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या कथित वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या संतापातून कॉकरोच जनता पार्टीचा जन्म झाला.
सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी असा दावा केला की, बनावट पदव्या आणि परीक्षांसारख्या मुद्द्यांवरून व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या व्यक्तींना उद्देशून 'झुरळ' आणि 'परजीवी' हे शब्द वापरण्यात आले होते.
