'या' देशात लठ्ठ लोकांना नोकरी मिळणं कठीण! कारण जाणून तुम्हीही थक्क व्हाल...

Vrushal Karmarkar
तुम्हाला माहित आहे का की जगात एक असा देश आहे जिथे नोकऱ्या क्षमतेऐवजी वजनाच्या आधारावर दिल्या जातात? हे थोडे आश्चर्यकारक वाटू शकते, पण ते पूर्णपणे खरे आहे.
हा देश म्हणजे दक्षिण कोरिया, जो सामान्यतः दक्षिण कोरिया म्हणून ओळखला जातो. हा आशियातील काही मोजक्या विकसित देशांपैकी एक आहे.
कोणते देश जास्त वजनाच्या लोकांना नोकरी देत नाहीत हे तुम्ही शिकला आहात, पण असे का केले जाते आणि त्यामागे काय कारण आहे हे तुम्हाला माहीत आहे का?
दक्षिण कोरियाच्या समाजात व्यक्तीच्या दिसण्यावर आणि शारीरिक रचनेवर आधारित भेदभाव सामान्य आहे.
तेथील कॉर्पोरेट जगताचा असा विश्वास आहे की, जी व्यक्ती आपल्या शरीरावर आणि वजनावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, ती कंपनीचे काम आणि जबाबदाऱ्या सांभाळू शकणार नाही.
त्यामुळे, भरती प्रक्रियेदरम्यान जास्त वजन असलेल्या व्यक्तींकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. भारत आणि इतर देशांमध्ये, कंपन्यांना रिझ्युमेवर फोटोची आवश्यकता नसते.
याउलट, दक्षिण कोरियामध्ये नोकरीच्या अर्जासोबत पासपोर्ट आकाराचा फोटो जोडणे अनिवार्य आहे. अनेक कंपन्या उमेदवारांची उंची आणि वजन याबद्दलची माहितीसुद्धा विचारतात.
मुलाखतीदरम्यान, कौशल्यांसोबतच उमेदवाराची शारीरिक तंदुरुस्ती आणि आकर्षकता यावरही चर्चा केली जाते.
दक्षिण कोरिया जगाची प्लास्टिक सर्जरीची राजधानी म्हणून ओळखले जाते. तेथील समाजाने सौंदर्यासाठी कठोर आणि खूप भिन्न मानके निश्चित केली आहेत.
महिलांसाठी एस-आकाराचे किंवा सडपातळ शरीर, तर पुरुषांसाठी व्ही-आकाराचा चेहरा आवश्यक मानला जातो. इतकेच नाही, तर जास्त वजन असणे हे आळशीपणाचे लक्षण मानले जाते.
ज्यामुळे लठ्ठ व्यक्तींना मानसिक ताण आणि सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. या तीव्र सामाजिक दबावामुळे दक्षिण कोरियातील तरुणांमध्ये तणाव आणि भूक निर्माण होते.
प्रतिभावान आणि उच्चशिक्षित असूनही, अनेक तरुणांना केवळ त्यांच्या जास्त वजनामुळे नकाराचा सामना करावा लागतो. कंपन्यांचा असा विश्वास आहे की, देखणे कर्मचारी त्यांच्या ब्रँडचे मूल्य वाढवतात.
