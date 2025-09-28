उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे त्रस्त आहात? बाबा रामदेव यांनी सांगितलेले उपाय वापरून पहा!

Aarti Badade
आजच्या जीवनशैलीमुळे कोलेस्ट्रॉल वाढणे एक सामान्य समस्या बनली आहे, जी थेट हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करते.
Ayurvedic Secrets for Lowering Cholesterol
Sakal
योगगुरू बाबा रामदेव यांनी वाढलेले कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी काही सोपे आणि प्रभावी घरगुती उपाय सांगितले आहेत.
लसूण हे कोलेस्ट्रॉलसाठी रामबाण मानले जाते. दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी २-३ कच्च्या लसूण पाकळ्या खा. आवडत नसल्यास, गायीच्या तुपात हलके भाजून खाऊ शकता.
दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी दुधी भोपळ्याचा रस प्या.तुम्ही भाजी म्हणूनही याचा आहारात समावेश करू शकता.
अर्जुनाची साल आणि दालचिनी पाण्यात उकळवून काढा बनवा.हा काढा चहासारखा प्या. यामुळे कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते.
कोमट पाणी पिणे हा कोलेस्ट्रॉल कमी करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग आहे.गरम पाणी शरीराला डिटॉक्सिफाय करते आणि हृदयाचे आरोग्य सुधारते.
वरील माहिती केवळ सामान्य ज्ञानासाठी आहे. कोणत्याही उपायाचा अवलंब करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
