क्रंची ओरिओ रोल बनवा घरच्या घरी; क्रीम अन् ड्रायफ्रूट्सचा परफेक्ट कॉम्बो!

Monika Shinde

ओरिओ

चॉकलेटी चव आणि क्रिमी फिलिंगमुळे ओरिओ बिस्कीट सर्वांचेच फेव्हरेट आहे. पण तुमहाला माहित आहे का, याच ओरिओपासून एक जबरदस्त गोड पदार्थ तयार करता येतो? चला तर मग, घरच्या घरी क्रंची ओरिओ रोल बनवण्याची सोपी रेसिपी जाणून घेऊया.

साहित्य

ओरिओ बिस्किट १५-२०, दूध – २-३ चमचे, पिठीसाखर – २ चमचे, खोबरे (बारीक कापलेले) २ चमचे, बदाम, काजू, पिस्ते – प्रत्येकी १ चमचा, तूप – १ चमचा

बिस्किटांची तयारी

ओरिओ बिस्किटांमधील क्रिम वेगळी काढा. नंतर बिस्किटे मिक्सरमध्ये टाकून बारीक पावडर तयार करा.

कणिक मळा

बिस्किटाच्या पावडरमध्ये २-३ चमचे दूध घालून घट्ट पण मऊ कणिक तयार करा. लक्षात ठेवा, कणिक फार मऊ नसावी.

क्रिम पेस्ट बनवा

वेगळ्या क्रिममध्ये पिठीसाखर आणि थोडे दूध घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.

खोबरे आणि ड्रायफ्रूट्स परतून तयार करा

कढईत तूप गरम करून त्यात बारीक खोबरे ५ मिनिटे हलके परतून घ्या. नंतर त्यात काजू, बदाम आणि पिस्ते घालून चांगले मिसळा.

रोल तयार करा

फॉईल पेपरच्या सहाय्याने बिस्किट आणि क्रिमचे मिश्रण हळूवारपणे रोल करा.

सेट करा

रेड रोल किमान १ तास फ्रीजमध्ये ठेवा. नंतर त्याचे बारीक-वारी काप करून सर्व्ह करा.

