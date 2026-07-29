पावसाळ्यात दही खावे की नाही? तज्ज्ञांनी सांगितली वस्तुस्थिती

Yashwant Kshirsagar
दही हा आंबवलेला दुग्धजन्य पदार्थ असून त्याचे गुणधर्म शरीराला थंडावा देणारे असतात; त्यामुळे पावसाळ्यात ते खाणे टाळावे, कारण त्यामुळे घसा खवखवणे किंवा घशाचे विकार होऊ शकतात असे मानले जाते.
Eating Curd in Monsoon
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यामुळे अनेक लोक पावसाळ्यात दही खाणे टाळतात. चला तर मग, या दाव्यांमागील सत्य आणि दही खाण्याबाबतचे शास्त्रीय वास्तव जाणून घेऊया.
Eating Curd in Monsoon
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पावसाळ्यात जेवणासोबत सामान्य तापमानाचे दही खाणे पूर्णपणे सुरक्षित आहे. किंबहुना, त्यातील 'प्रोबायोटिक्स'मुळे कोणत्याही ऋतूत पोटाचे विकार टाळण्यास मदत होते.
Eating Curd in Monsoon
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एका अभ्यासानुसार, दही आणि इतर आंबवलेल्या पदार्थांमुळे लॅक्टोजचे पचन आणि सहनशीलता सुधारते.
Eating Curd in Monsoon
esakal
कच्च्या दुधाच्या तुलनेत दह्यातील 'केसीन' (casein) प्रथिने पोटातील 'पेप्सिन' या एन्झाइमद्वारे अधिक सहजपणे पचवली जातात. त्यामुळे पावसाळ्यात दही खाणे अगदी योग्य आहे.
Eating Curd in Monsoon
esakal
रात्री किंवा झोपण्यापूर्वी दही खाणे फायदेशीर मानले जाते, कारण त्यात असते; हे घटक झोप आणि जाग येण्याच्या चक्राचे नियमन करण्यास मदत करतात. चिंता कमी होऊ शकते आणि मेंदूला शांतता मिळू शकते.
Eating Curd in Monsoon
esakal
दह्यातील प्रोबायोटिक घटक बद्धकोष्ठता आणि अतिसार (जुलाब) यांपासून आराम देतात आणि यामुळे आईला किंवा बाळाला सर्दी किंवा खोकला होत नाही.
Eating Curd in Monsoon
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गरोदर महिलांनी दही खाऊ नये असा समज आहे मात्र त्यांनी दिवसातून किमान एकदा तरी आहारात दह्याचा समावेश केला पाहिजे, कारण त्यातील मुख्य जीवाणू घटक लॅक्टोबॅसिलस ॲसिडोफिलस लहान आतड्यातील पचनक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
Eating Curd in Monsoon
esakal
दह्यामुळे वजन वाढू शकते असा समज आहे पण दह्यामध्ये कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी, पोटॅशियम आणि प्रथिने भरपूर प्रमाणात असतात आणि ते शरीरात कॅल्शियमचे शोषण अधिक चांगल्या प्रकारे होण्यास मदत करते.
Eating Curd in Monsoon
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Bitter Gourd Juice Benefits
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