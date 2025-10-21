Horoscope 21 October: दिवाळीच्या दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

वृषभ :

शासकीय कामे रखडण्याची शक्यता. काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील.

मिथुन :

संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.

कर्क :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. विरोधकांवर मात कराल.

सिंह :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

कन्या :

कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल. उधारी, उसनवारी वसूल होईल.

तुळ :

आरोग्य उत्तम राहील. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

वृश्‍चिक :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता.

धनु :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील.

मकर :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

कुंभ :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

मीन :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वाहने जपून चालवावीत.