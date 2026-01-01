Horoscope 1 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभाची शक्यता

सकाळ वृत्तसेवा
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.
रखडलेली कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.
वाहने जपून चालवावीत. वादविवाद टाळावेत.
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.
मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल