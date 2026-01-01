Horoscope 1 January 2026: 'या' राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभाची शक्यता

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

रखडलेली कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

मिथुन :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

कर्क :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

सिंह :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल.

कन्या :

गुरूकृपा लाभेल. मन आनंदी व आशावादी राहील.

तुळ :

वाहने जपून चालवावीत. वादविवाद टाळावेत.

वृश्‍चिक :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील.

धनु :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल.

मकर :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल.

कुंभ :

राहत्या जागेचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

मीन :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल