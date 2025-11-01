Horoscope 1 November 2025: नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल

पुजा बोनकिले
दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
आरोग्य उत्तम राहील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.
गुरूकृपा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.
जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.
मनोबल व आत्मविश्वास वाढेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत.