Horoscope 1 November 2025: नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्याच दिवशी 'या' राशीच्या लोकांना प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृषभ :

आरोग्य उत्तम राहील. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

मिथुन :

गुरूकृपा लाभेल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.

कर्क :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे पुढे ढकलावीत.

सिंह :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.

कन्या :

काहींचा मनोरंजनाकडे कल राहील. आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

तुळ :

बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.

वृश्‍चिक :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

धनु :

नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.

मकर :

जुनी येणी वसूल होतील. काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता.

कुंभ :

मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

मीन :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. वाहने जपून चालवावीत.