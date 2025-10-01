Horoscope 1 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांची जिद्द व चिकाटी वाढेल

पुजा बोनकिले
मेष : दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. जिद्द व चिकाटी वाढेल.
वृषभ : आर्थिक लाभ होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
मिथुन : तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.
कर्क : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
सिंह : महत्त्वाचे पत्र व्यवहार पार पडतील. रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल.
कन्या : काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
तुळ : आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. अनेकांचे सहकार्य लाभेल.
वृश्चिक : नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येवून पडेल.
धनु : वाहने जपून चालवावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
मकर : कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. प्रियजनांचा सहवास लाभेल.
कुंभ : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
मीन : सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढेल.