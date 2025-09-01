Horoscope 1 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांची व्यवसायात वाढ होईल

पुजा बोनकिले
मेष : काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.
वृषभ : आपल्या मतांविषयी आग्रही राहाल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
मिथुन : वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. हितशत्रूंचा त्रास संभवतो.
कर्क : मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील. काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल.
सिंह : प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
कन्या : नातेवाइकांचे सहकार्य लाभेल. कामे धाडसाने पार पाडाल.
तूळ : व्यवसायात वाढ होईल. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.
वृश्चिक : नवी दिशा सापडेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
धनू : कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
मकर : मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
कुंभ : मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.
मीन : काहींचा धार्मिक कार्यात सहभाग होईल. मनोबल उत्तम राहील.