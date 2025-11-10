Horoscope 10 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांना प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल

सकाळ वृत्तसेवा

मेष :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंवाद साधाल. प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल.

वृषभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील.

मिथुन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. जुनी येणी वसूल होतील.

कर्क :

दैनंदिन कामे मार्गी लागतील. उत्साह व उमेद वाढेल.

सिंह :

महत्त्वाची कामे दुपारपूर्वी उरकून घ्यावीत. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

कन्या :

प्रियजनांचा सहवास लाभेल. नवीन हितसंबंध निर्माण होतील.

तुळ :

शासकीय कामे मार्गी लागतील. वरिष्ठांचे सहकार्य लाभेल.

वृश्‍चिक :

मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

धनु :

खर्चाचे प्रमाण वाढेल. वाहने जपून चालवावीत.

मकर :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराचा सल्ला लाभदायक ठरेल.

कुंभ :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

मीन :

मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आर्थिक क्षेत्रात धाडस करावयास हरकत नाही.