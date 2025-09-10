Horoscope 10 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांचा उत्साह व उमेद वाढेल

पुजा बोनकिले

मेष :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

वृषभ :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. उत्साह व उमेद वाढेल.

मिथुन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. शासकीय कामे मार्गी लागतील.

कर्क :

गुरूकृपा लाभेल. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

सिंह :

आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

कन्या :

तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील. आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल.

तुळ :

वाहने सावकाश चालवावीत. हितशत्रुंचा त्रास संभवतो.

वृश्‍चिक :

काहींचे वैचारिक परिवर्तन होईल. कला क्षेत्रात सुसंधी लाभेल.

धनु :

प्रॉपर्टीचे सौख्य लाभेल. आत्मविश्‍वास वाढेल.

मकर :

एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

कुंभ :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

मीन :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. हाती घेतलेल्या कामात सुयश लाभेल.