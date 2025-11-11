Horoscope 11 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

पुजा बोनकिले

मेष :

आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

वृषभ :

जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

मिथुन :

कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.

कर्क :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

सिंह :

वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.

कन्या :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.

तुळ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

वृश्‍चिक :

गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.

धनु :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.

मकर :

आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

कुंभ :

काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.

मीन :

आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.