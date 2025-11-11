Horoscope 11 November 2025: 'या' राशीच्या लोकांचे आरोग्य उत्तम राहील

पुजा बोनकिले
आरोग्य उत्तम राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
जिद्द व चिकाटी वाढेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
कौटुंबीक जीवनात सुसंवाद साधाल. व्यवसायात वाढ होईल.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.
वस्तू गहाळ होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील.
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल.
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.
गुरूकृपा लाभेल. एखादी भाग्यकारक घटना घडेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. वादविवाद टाळावेत.
आपल्या मतांविषयी आग्रही रहाल. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील. मनोबल कमी राहील.
आर्थिक लाभाचे प्रमाण समाधानकारक राहील. तुमचे निर्णय व अंदाज अचूक ठरतील.