Horoscope 11 October 2025: 'या' राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभाची शक्यता

पुजा बोनकिले

मेष :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.

वृषभ :

नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल. मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल.

मिथुन :

महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता. वाहने जपून चालवावीत.

कर्क :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

सिंह :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढेल.

कन्या :

एखादी महत्त्वाची वार्ता समजेल. गुरूकृपा लाभेल.

तुळ :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. खर्चाचे प्रमाण वाढेल.

वृश्‍चिक :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

धनु :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता.

मकर :

संततीचे प्रश्‍न मार्गी लागतील. आरोग्याच्या तक्रारी कमी होतील.

कुंभ :

तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. सामाजिक क्षेत्रात सहभागी व्हाल.

मीन :

नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. एखादी महत्त्वाची जबाबदारी येऊन पडेल.