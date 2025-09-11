Horoscope 11 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले

मेष :

रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्‍वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

वृषभ :

काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.

मिथुन :

मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.

कर्क :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.

सिंह :

काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. गुरूकृपा लाभेल.

कन्या :

कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.

तुळ :

तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.

वृश्‍चिक :

कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.

धनु :

संततिसौख्य लाभेल. मुलामुलींचे प्रश्‍न मार्गी लागतील.

मकर :

प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. सुसंधी व प्र्रसिद्धी लाभेल.

कुंभ :

जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.

मीन :

काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.