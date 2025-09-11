Horoscope 11 September 2025: 'या' राशीच्या लोकांना मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल

पुजा बोनकिले
रखडलेली कामे मार्गी लावू शकाल. मनोबल व आत्मविश्वास वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
काहींचा आध्यात्माकडे कल राहील. वाहने जपून चालवावीत.
मित्रमैत्रिणींचा सहवास लाभेल. मनोबल उत्तम राहील.
तुमच्या कार्यक्षेत्रात मानसन्मान व प्रतिष्ठा लाभेल. दैनंदिन कामे मार्गी लागतील.
काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील. गुरूकृपा लाभेल.
कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील. जोडीदाराची अपेक्षित साथ लाभेल.
कर्मचारी वर्गाचे सहकार्य लाभेल. हितशत्रुंवर मात कराल.
संततिसौख्य लाभेल. मुलामुलींचे प्रश्न मार्गी लागतील.
प्रॉपर्टी व गुंतवणुकीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. सुसंधी व प्र्रसिद्धी लाभेल.
जिद्दीने कार्यरत रहाल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
काहींना अचानक धनलाभाची शक्यता. कौटुंबिक जीवनात सुसंवाद साधाल.